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Мостовой рассказал, в какой момент Мусаев должен был уйти из "Краснодара"

Бывший игрок "Спартака" высказался о главном тренере "Краснодара" Мураде Мусаеве.
Фото: ФК "Краснодар"
Александр Мостовой считает, что Мурад Мусаев должен был уйти из клуба в конце прошлого сезона. Он добавил, что "быки" будут в лидерах РПЛ до конца сезона.

"В футбол играют футболисты.

В прошлом сезоне "Краснодар" за неделю проиграл чемпионат и Кубок России. И тогда надо было Мусаеву сказать: "Извините, я ухожу".
Но этого не произошло. Что может сделать Мусаев, который никогда не играл в футбол? Чтобы Кордоба не попал по воротам? Пускай разбираются и отвечают на эти вопросы", - сказал Мостовой "Чемпионату".

На данный момент команда Мурада Мусаева находится на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 23 баллами в своем активе. "Краснодар" не может одержать победу в РПЛ с конца августа, у "быков" семиматчевая безвыигрышная серия: 5 ничьих и 2 поражения.

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