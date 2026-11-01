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"Оренбург" - ЦСКА: известны стартовые составы команд на матч 13 тура РПЛ

"Оренбург" и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 13 тура чемпионата России.
"Оренбург" - ЦСКА: известны стартовые составы команд на матч 13 тура РПЛ

Сегодня, 1 октября, состоится матч 13 тура Российской Премьер-Лиги "Оренбург" - ЦСКА, старт этой встречи запланирован на 13:00 по московскому времени. На данный момент уральцы занимают шестое место в таблице с 16 очками, команда Дмитрия Игдисамова располагается на третьей строчке с 25 баллами.

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