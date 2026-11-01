"Урал" и "Сочи" назвали составы на игру 16 тура Первой лиги

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 16-го тура Первой лиги между "Сочи" и "Уралом". Игра пройдет на сочинском стадионе "Фишт", стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.Екатеринбургская команда набрала 28 очков и занимает пятое место в утрнирной таблице чемпионата. Сочинцы идут на второй строчке и имеют в своем активе на четыре балла больше.