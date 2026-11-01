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"Урал" и "Сочи" назвали составы на игру 16 тура Первой лиги

"Урал" и "Сочи" опубликовали стартовые составы на очную встречу в чемпионате.


Сегодня, 1 ноября, состоится матч 16-го тура Первой лиги между "Сочи" и "Уралом". Игра пройдет на сочинском стадионе "Фишт", стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.

Екатеринбургская команда набрала 28 очков и занимает пятое место в утрнирной таблице чемпионата. Сочинцы идут на второй строчке и имеют в своем активе на четыре балла больше.

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