Мостовой: Галактионов должен уйти, если "Локомотив" проиграет "Спартаку"

"Галактионова могли убрать раньше из "Локомотива", потому что команда проваливает начало сезона. Если красно-белые выиграют, на что я надеюсь, тогда Галактионов должен выйти и сказать: "Ребят, извините, я ухожу".Но этого не происходит. А я много раз говорил: такие люди никогда не уйдут. Футбольные люди ушли бы, или их убрали бы", - сказал Мостовой "Чемпионату".
Сегодня, 1 ноября, состоится матч в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги между столичными "Локомотивом" и "Спартаком". Встреча пройдет на "РЖД Арене".
Михаил Галактионов возглавляет клуб с конца 2022 года. На данный момент "железнодорожники" занимают 14-е место в чемпионате.