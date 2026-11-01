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Мостовой: Галактионов должен уйти, если "Локомотив" проиграет "Спартаку"

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о текущей ситуации в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"
Александр Мостовой считает, что главный тренер красно-зеленых мог покинуть клуб еще раньше. Если команда проиграет "Спартаку", то специалист должен уйти в отставку, отметил бывший игрок "Спартака".

"Галактионова могли убрать раньше из "Локомотива", потому что команда проваливает начало сезона. Если красно-белые выиграют, на что я надеюсь, тогда Галактионов должен выйти и сказать: "Ребят, извините, я ухожу".
Но этого не происходит. А я много раз говорил: такие люди никогда не уйдут. Футбольные люди ушли бы, или их убрали бы", - сказал Мостовой "Чемпионату".

Сегодня, 1 ноября, состоится матч в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги между столичными "Локомотивом" и "Спартаком". Встреча пройдет на "РЖД Арене".

Михаил Галактионов возглавляет клуб с конца 2022 года. На данный момент "железнодорожники" занимают 14-е место в чемпионате.

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