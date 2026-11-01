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"Балтика" - "Акрон": стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

"Балтика" и "Акрон" опубликовали стартовые составы.

Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между "Балтикой" и "Акроном" состоится сегодня, 1 ноября, в Калининграде. Матч пройдет на стадионе "Ростех Арена" и начнется в 17:30 по московскому времени.

Калининградцы занимают десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 набранных очков. Тольяттинская команда заработала на два балла меньше и располагается в чемпионате на 12-й строчке.

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