Гаджиев вынес вердикт Мусаеву после проигрыша «Родине»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в беседе с Rusfootball.info выступил против увольнения Мурада Мусаева из «Краснодара».

Фото: ФК "Краснодар"

«Я считаю, что Мурада не стоит трогать, и ему самому уходить не нужно. Хотя, когда тренер говорит, что не может дать эмоции команде, – это тревожный знак. Так делать не стоит!