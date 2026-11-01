Гаджиев вынес вердикт Мусаеву после проигрыша «Родине»

«Я считаю, что Мурада не стоит трогать, и ему самому уходить не нужно. Хотя, когда тренер говорит, что не может дать эмоции команде, – это тревожный знак. Так делать не стоит!
Но я думаю, что они смогут выправиться, кризисы бывают у всех. Зачастую агенты начинают раскачивать лодку, когда то или иное имя всплывает в СМИ. Но я не жду, что Мусаева снимут сейчас», – сказал Гаджиев.
«Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 13 матчах. Подопечные Мурада Мусаева одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в текущем розыгрыше чемпионата.
Вчера, 31 октября, команда проиграла «Родине» со счетом 1:2. На данный момент у «быков» серия из семи встреч без побед в РПЛ.