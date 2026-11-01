Масалитин: за Кисляка надо просить минимум 35-40 миллионов евро

"Что касается суммы, то минимум за него надо просить 35-40 миллионов евро.У клуба сейчас нет проблем с деньгами, но есть трудности с оплатой трансферов. ЦСКА уже сталкивался с невыплатой денег за футболистов. Посмотрите, сколько в Европе платят, а мы своих звёзд за сколько отпускаем", - сказал Масалитин "Советскому спорту".
Матвей Кисляк выступает за основной состав ЦСКА с зимы 2024 года. В текущем сезоне за московский клуб полузащитник сыграл в 17 встречах и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро. Соглашение игрока с "армейцами" рассчитано до конца июня 2029 года.