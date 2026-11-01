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Масалитин: за Кисляка надо просить минимум 35-40 миллионов евро

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном трансфере полузащитника "армейцев" Матвея Кисляка в другой клуб.
Фото: ФК ЦСКА
Валерий Масалитин считает, что за полузащитника ЦСКА должны заплатить минимум 35 миллионов евро.

"Что касается суммы, то минимум за него надо просить 35-40 миллионов евро.
У клуба сейчас нет проблем с деньгами, но есть трудности с оплатой трансферов. ЦСКА уже сталкивался с невыплатой денег за футболистов. Посмотрите, сколько в Европе платят, а мы своих звёзд за сколько отпускаем", - сказал Масалитин "Советскому спорту".

Матвей Кисляк выступает за основной состав ЦСКА с зимы 2024 года. В текущем сезоне за московский клуб полузащитник сыграл в 17 встречах и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро. Соглашение игрока с "армейцами" рассчитано до конца июня 2029 года.

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