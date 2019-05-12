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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Болельщики "Зенита" попросили Семака дать шанс находящемуся в аренде Джорджевичу

Болельщики "Зенита" на матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА, который проходит в эти минуты, призвали главного тренера Сергея Семака дать шанс в питерском клубе, находящемуся в аренде Луке Джорджевичу.

Фанаты вывесили баннер с надписью: "Богданыч, дайте шанс Луке. Он заслужил".
Теги: Семак Зенит Джорджевич Арсенал Тула
Сегодня, 20:15
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8
(1)
#8  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:25)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: афанасий
Цитата: vermis_64
Паспорт! Все дело только в нем.

Все дело в мастерстве! пусть Азмуна на лавку посадит (или хотя бы Дриуси) - если нет, то слабоват для Зенита.
Только неудачник ищет причины своих проблем в чем-то или ком-то, то трава не такая зеленая, то мяч не так прыгает, то тренер меня не понимает и т.д.



Он был бы полезен. Всяко лучше Заболотного.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#7  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 21:19)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: vermis_64
Паспорт! Все дело только в нем.

Все дело в мастерстве! пусть Азмуна на лавку посадит (или хотя бы Дриуси) - если нет, то слабоват для Зенита.
Только неудачник ищет причины своих проблем в чем-то или ком-то, то трава не такая зеленая, то мяч не так прыгает, то тренер меня не понимает и т.д.


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#6  teacher   (Сегодня, 20:59)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Цитата: Valdesi0878014993
Если игрок заслужил, то он ему надо дать шанс. Арсенал играет здрово, но но у Зенита большая конкуренция. Удачи!



Паспорт! Все дело только в нем.

К сожалению!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#5  scorpion 69  колпино (Сегодня, 20:54)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Valdesi0878014993
Если игрок заслужил, то он ему надо дать шанс. Арсенал играет здрово, но но у Зенита большая конкуренция. Удачи!

да нет уж кто травму получил че петуха выпускать? я про болотного от него толку вообще нет от Луки будет толк
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#4  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:54)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Valdesi0878014993
Если игрок заслужил, то он ему надо дать шанс. Арсенал играет здрово, но но у Зенита большая конкуренция. Удачи!



Паспорт! Все дело только в нем.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#3  Valdesi0878014993   (Сегодня, 20:49)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если игрок заслужил, то он ему надо дать шанс. Арсенал играет здрово, но но у Зенита большая конкуренция. Удачи!
Регистрация: 1.05.2017 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:43)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть в ЛЧ даст ему шанс посмотрим что будет laughing
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:27)
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Семак будет двумя руками держаться за своего кума Заболотного


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Будьте осторожны! Пользователи под никами Primus и Maks33 - гомосексуалисты-педофилы.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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