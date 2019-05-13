Россия РПЛ 2018/19 
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Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Игорь Корнеев оценил выступление ЦСКА в нынешнем сезоне

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев рассказал, как он оценивает выступление команды в нынешнем сезоне.

– ЦСКА вряд ли попадет в Лигу чемпионов. А еще рискует остаться и без Лиги Европы. Как тогда оценить этот сезон армейцев?

– Это точно не катастрофа. У ЦСКА остаются неплохие шансы на Лигу Европы. В ЛЧ пробиться уже сложно… И если армейцы окажутся в ЛЕ, этот сезон можно будет признать для них очень успешным. Не забывайте, как кардинально поменялся состав! В целом, ЦСКА хорошо выглядел на протяжении чемпионата. Но чудес не бывает. Конечно, тренеры и ребята старались. Однако в ряде игр не хватило опыта и баланса… Поэтому армейцы некоторые встречи "отдали", разбазарили очки. Не хватило где-то костяка.

"СЭ"
Теги: Корнеев ЦСКА
Сегодня, 08:19
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