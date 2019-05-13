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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Братья Березуцкие откроют свой дивизион в рамках фестиваля "Большие звезды светят малым"

К большой коллекции турниров международного фестиваля "Большие звезды светят малым" добавится два новых.

Соревнования пройдут по двум возрастным группам: 2010 и 2011 годов рождения. Победители и серебряные призеры забронируют путевку в финал фестиваля, который состоится в Анапе и Витязево (для команд мальчиков 2011 г. р. - с 3 по 10 сентября, для футболистов 2010 г. р. - с 13 по 20 сентября).

Международный фестиваль ДФЛ "Большие звезды светят малым", который в этом году пройдет уже в 11-й раз, является третьим по массовости турниром после "Кожаного мяча" и "Локобола - РЖД".

В сезоне-2019 призы команды мальчиков 2010 и 2011 г. р. и коллективы девочек 2009 г. р. будут разыгрывать в более чем 130 предварительных турнирах, которые пройдут в городах России, Казахстана, Киргизии, Литвы, Таджикистана и Эстонии.

Впервые свои дивизионы проведут: Кристина Адушкина - в Ульяновске, Ильзат Ахметов - в Бишкеке (Киргизия), братья Березуцкие - в Москве, Виктор Будянский - в Старом Осколе, Виктор Булатов - в Челябинске, Юрий Гаврилов - в Одинцово, Дмитрий Градиленко - в Пензе, Игорь Горбатенко - в Белгороде, Антон Гудукин - в Белой Калитве, Александр Данцев - в Каменске-Шахтинском, Игорь Дивеев - в Уфе, семья Егоровых - в Городецком р-не Нижегородской области, Иван Игнатьев - в Ачинске, Александр Коломейцев - в Сургуте, Анвер Конеев - в Магадане, Евгений Куксевич - в Якутске, Хасан Мамтов и Резиуан Мирзов - в Черкесске, Евгений и Павел Масловы - в Тюмени, Григорий Морозов - в Ижевске, Виктор Мягков - в Ярославле, Амир Натхо - в Майкопе, Александр Перченок - в Энгельсе, Дмитрий Сенников - в Санкт-Петербурге, Дмитрий Скопинцев - в Воронеже, Сергей Темрюков - в Южно-Сахалинске, Сергей Ткачев - в Богучаре, Александр Филимонов - в Йошкар-Оле, Антон Хазов - в Городецком р-не Нижегородской области, Евгений Чернов - в Томске, Олег Шатов - в Нижнем Тагиле.

Sport24.ru
Теги: Березуцкий В. Березуцкий А. ЦСКА
Сегодня, 16:23
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