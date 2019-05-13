Россия РПЛ 2018/19
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Братья Березуцкие откроют свой дивизион в рамках фестиваля "Большие звезды светят малым"
К большой коллекции турниров международного фестиваля "Большие звезды светят малым" добавится два новых.
Соревнования пройдут по двум возрастным группам: 2010 и 2011 годов рождения. Победители и серебряные призеры забронируют путевку в финал фестиваля, который состоится в Анапе и Витязево (для команд мальчиков 2011 г. р. - с 3 по 10 сентября, для футболистов 2010 г. р. - с 13 по 20 сентября).
Международный фестиваль ДФЛ "Большие звезды светят малым", который в этом году пройдет уже в 11-й раз, является третьим по массовости турниром после "Кожаного мяча" и "Локобола - РЖД".
В сезоне-2019 призы команды мальчиков 2010 и 2011 г. р. и коллективы девочек 2009 г. р. будут разыгрывать в более чем 130 предварительных турнирах, которые пройдут в городах России, Казахстана, Киргизии, Литвы, Таджикистана и Эстонии.
Впервые свои дивизионы проведут: Кристина Адушкина - в Ульяновске, Ильзат Ахметов - в Бишкеке (Киргизия), братья Березуцкие - в Москве, Виктор Будянский - в Старом Осколе, Виктор Булатов - в Челябинске, Юрий Гаврилов - в Одинцово, Дмитрий Градиленко - в Пензе, Игорь Горбатенко - в Белгороде, Антон Гудукин - в Белой Калитве, Александр Данцев - в Каменске-Шахтинском, Игорь Дивеев - в Уфе, семья Егоровых - в Городецком р-не Нижегородской области, Иван Игнатьев - в Ачинске, Александр Коломейцев - в Сургуте, Анвер Конеев - в Магадане, Евгений Куксевич - в Якутске, Хасан Мамтов и Резиуан Мирзов - в Черкесске, Евгений и Павел Масловы - в Тюмени, Григорий Морозов - в Ижевске, Виктор Мягков - в Ярославле, Амир Натхо - в Майкопе, Александр Перченок - в Энгельсе, Дмитрий Сенников - в Санкт-Петербурге, Дмитрий Скопинцев - в Воронеже, Сергей Темрюков - в Южно-Сахалинске, Сергей Ткачев - в Богучаре, Александр Филимонов - в Йошкар-Оле, Антон Хазов - в Городецком р-не Нижегородской области, Евгений Чернов - в Томске, Олег Шатов - в Нижнем Тагиле.
Sport24.ru
Соревнования пройдут по двум возрастным группам: 2010 и 2011 годов рождения. Победители и серебряные призеры забронируют путевку в финал фестиваля, который состоится в Анапе и Витязево (для команд мальчиков 2011 г. р. - с 3 по 10 сентября, для футболистов 2010 г. р. - с 13 по 20 сентября).
Международный фестиваль ДФЛ "Большие звезды светят малым", который в этом году пройдет уже в 11-й раз, является третьим по массовости турниром после "Кожаного мяча" и "Локобола - РЖД".
В сезоне-2019 призы команды мальчиков 2010 и 2011 г. р. и коллективы девочек 2009 г. р. будут разыгрывать в более чем 130 предварительных турнирах, которые пройдут в городах России, Казахстана, Киргизии, Литвы, Таджикистана и Эстонии.
Впервые свои дивизионы проведут: Кристина Адушкина - в Ульяновске, Ильзат Ахметов - в Бишкеке (Киргизия), братья Березуцкие - в Москве, Виктор Будянский - в Старом Осколе, Виктор Булатов - в Челябинске, Юрий Гаврилов - в Одинцово, Дмитрий Градиленко - в Пензе, Игорь Горбатенко - в Белгороде, Антон Гудукин - в Белой Калитве, Александр Данцев - в Каменске-Шахтинском, Игорь Дивеев - в Уфе, семья Егоровых - в Городецком р-не Нижегородской области, Иван Игнатьев - в Ачинске, Александр Коломейцев - в Сургуте, Анвер Конеев - в Магадане, Евгений Куксевич - в Якутске, Хасан Мамтов и Резиуан Мирзов - в Черкесске, Евгений и Павел Масловы - в Тюмени, Григорий Морозов - в Ижевске, Виктор Мягков - в Ярославле, Амир Натхо - в Майкопе, Александр Перченок - в Энгельсе, Дмитрий Сенников - в Санкт-Петербурге, Дмитрий Скопинцев - в Воронеже, Сергей Темрюков - в Южно-Сахалинске, Сергей Ткачев - в Богучаре, Александр Филимонов - в Йошкар-Оле, Антон Хазов - в Городецком р-не Нижегородской области, Евгений Чернов - в Томске, Олег Шатов - в Нижнем Тагиле.
Sport24.ru
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