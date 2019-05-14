Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Стивен Джеррард выделил в составе "Спартака" Зе Луиш

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард выделил в составе "Спартака", с которым его команда играла в этом сезоне на групповом этапе Лиги Европы, нападающего Зе Луиша.

"Спартак" - достойный и сильный соперник. Атмосфера была просто фантастической, запредельной. Играли против соперника более высокого класса. Это было испытание не из легких. Горжусь командой: мы держали планку, бились до конца. Также благодарен тренеру соперника (тогда "Спартак" возглавлял Рауль Рианчо) и болельщикам. В составе «Спартака» есть очень дорогие игроки. Зе Луиш — высококлассный профессионал", - сказал Джеррард в шоу Евгения Савина "КраСава".

Sport24.ru
Теги: Джеррард Ливерпуль АПЛ Зе Луиш Спартак
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