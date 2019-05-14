Стивен Джеррард выделил в составе "Спартака" Зе Луиш

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард выделил в составе "Спартака", с которым его команда играла в этом сезоне на групповом этапе Лиги Европы, нападающего Зе Луиша."Спартак" - достойный и сильный соперник. Атмосфера была просто фантастической, запредельной. Играли против соперника более высокого класса. Это было испытание не из легких. Горжусь командой: мы держали планку, бились до конца. Также благодарен тренеру соперника (тогда "Спартак" возглавлял Рауль Рианчо) и болельщикам. В составе «Спартака» есть очень дорогие игроки. Зе Луиш — высококлассный профессионал", - сказал Джеррард в шоу Евгения Савина "КраСава".