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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Владимир Ильин во время матча "Арсенал" - "Урал" назвал Мирзова "чуркой"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин во время ответного матча 1/2 финала Кубка России с тульским "Арсеналом" (2:2) оскорбил игрока команды соперника Резиуана Мирзова по национальному признаку.

"Игрок команды "Ура" Ильин Владимир N11 спровоцировал игрока команды "Арсенал2 Мирзова Резиуна N19 словами оскорбительного характера по национальному признаку (а именно "чурка")", - говорится в послематчевом протоколе.

"СЭ Инсайд"
Теги: Ильин Мирзов Урал Арсенал Тула
Сегодня, 14:33
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#10  imaginary  imaginary (Сегодня, 15:26)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
если сравнивать их по качеству игры, то чурка тут Ильин, буратино деревянный
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#9  ПриветПятираст   (Сегодня, 15:20)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: duha
чурка - это часть дерева, небольшого размера.

Т.е, например голова Дзюбы, или Заболотного


--------------------
jossтоко трахнутые голубыми ослы
Регистрация: 14.05.2019 [жалоба]
#8  duha  Зауралье (Сегодня, 15:08)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
чурка - это часть дерева, небольшого размера.


--------------------
Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
#7  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 15:04)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: DIMANAJ
Что за национальность такая?

смежная с национальностью "кутарба"
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#6  DIMANAJ  Саров (Сегодня, 14:56)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Что за национальность такая?
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
#5  ржд гуд  саратов (Сегодня, 14:51)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
нехорошо, проигравшие ябедничают.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#4  RenarTickle  Москва (Сегодня, 14:50)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Болельщик812,
О... А вот и "команда, в цветах которой нет чёрного" с болот повылазила...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 14:42)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Дисквалифицировать Ильина на 4 матча вот и всё.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 14:42)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Не оскорбление, а констатация факта.


Чурками обычно называют жителей средне-азиатских республик.
Не по адресу прошелся Ильин.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:40)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Не оскорбление, а констатация факта.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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