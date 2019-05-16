Владимир Ильин во время матча "Арсенал" - "Урал" назвал Мирзова "чуркой"

Россия РПЛ 2018/19
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13:15
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе
12:37
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (3)
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (3)
08:54
Василий Уткин - о финале ЛЕ в Баку: не можешь обеспечить нормальное проведение - не претендуй (4)
Василий Уткин - о финале ЛЕ в Баку: не можешь обеспечить нормальное проведение - не претендуй (4)
08:22
"Фенербахче" интересуется Зе Луишем (6)
"Фенербахче" интересуется Зе Луишем (6)
06:10
Симоне Индзаги: сказал игрокам "Лацио", что порой выходящие на замену важнее тех, кто играет в старте (1)
Симоне Индзаги: сказал игрокам "Лацио", что порой выходящие на замену важнее тех, кто играет в старте (1)
05:07
Жозе Моуринью: не представляю, что почувствует Клопп, если проиграет третий финал Лиги чемпионов (1)
Жозе Моуринью: не представляю, что почувствует Клопп, если проиграет третий финал Лиги чемпионов (1)
04:15
Василий Кикнадзе: "Локомотив" возобновил диалог с Денисовым. Найдем решение, приемлемое для обеих сторон (1)
Василий Кикнадзе: "Локомотив" возобновил диалог с Денисовым. Найдем решение, приемлемое для обеих сторон (1)
Вчера, 23:15
Жозе Моуринью: у Гвардиолы теперь 26 титулов, на 1 больше, чем у меня? У меня мог быть 31 титул (1)
Жозе Моуринью: у Гвардиолы теперь 26 титулов, на 1 больше, чем у меня? У меня мог быть 31 титул (1)
Вчера, 23:05
Сергей Брызгалов: думаю, в этот раз для "Урала" в финале Кубка России все сложится хорошо (1)
Сергей Брызгалов: думаю, в этот раз для "Урала" в финале Кубка России все сложится хорошо (1)
Вчера, 22:45
Президент "Урала" - о пенальти в 1/2 финала Кубка России: когда поставили, никто и ничего не понял (3)
Президент "Урала" - о пенальти в 1/2 финала Кубка России: когда поставили, никто и ничего не понял (3)
Вчера, 22:38
Евгений Чернов: можно было еще в одном моменте посмотреть VAR, когда Новосельцев упал в штрафной (1)
Евгений Чернов: можно было еще в одном моменте посмотреть VAR, когда Новосельцев упал в штрафной (1)
Вчера, 22:31
Рагнар Сигурдссон: наш отменённый гол? Арбитр смотрел видео, так что должен быть прав (1)
Рагнар Сигурдссон: наш отменённый гол? Арбитр смотрел видео, так что должен быть прав (1)
Владимир Ильин во время матча "Арсенал" - "Урал" назвал Мирзова "чуркой"
Нападающий "Урала" Владимир Ильин во время ответного матча 1/2 финала Кубка России с тульским "Арсеналом" (2:2) оскорбил игрока команды соперника Резиуана Мирзова по национальному признаку.
"Игрок команды "Ура" Ильин Владимир N11 спровоцировал игрока команды "Арсенал2 Мирзова Резиуна N19 словами оскорбительного характера по национальному признаку (а именно "чурка")", - говорится в послематчевом протоколе.
"СЭ Инсайд"
"Игрок команды "Ура" Ильин Владимир N11 спровоцировал игрока команды "Арсенал2 Мирзова Резиуна N19 словами оскорбительного характера по национальному признаку (а именно "чурка")", - говорится в послематчевом протоколе.
"СЭ Инсайд"
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