Владимир Ильин во время матча "Арсенал" - "Урал" назвал Мирзова "чуркой"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин во время ответного матча 1/2 финала Кубка России с тульским "Арсеналом" (2:2) оскорбил игрока команды соперника Резиуана Мирзова по национальному признаку."Игрок команды "Ура" Ильин Владимир N11 спровоцировал игрока команды "Арсенал2 Мирзова Резиуна N19 словами оскорбительного характера по национальному признаку (а именно "чурка")", - говорится в послематчевом протоколе.