"Ньюкасл" и "Вулверхэмптон" поборются за бывшего игрока "Зенита" Рондона

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон может перейти в "Ньюкасл", за который венесуэлец провел сезон-2018/19 на правах аренды, сообщает Daily Mail.По данным источника, также в подписании 29-летнего форварда заинтересован "Вулверхэмптон".