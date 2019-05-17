"Ньюкасл" и "Вулверхэмптон" поборются за бывшего игрока "Зенита" Рондона

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон
|38
|36
|18
|Кардифф
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|...
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|45
Лента новостей:
05:11
Роберт Левандовски: если "Бавария" выиграет чемпионство, то оно будет самым тяжелым за последние годы
Роберт Левандовски: если "Бавария" выиграет чемпионство, то оно будет самым тяжелым за последние годы
Вчера, 23:54
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"Анжи" поздравил Михаила Кержакова с рождением сына
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Стало известно имя лучшего игрока "Аякса" в сезоне (1)
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Сергей Семак: "Зенит" много чего упустил за последние годы. Перед ЛЧ надо усиливаться и укрепляться (4)
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Михаил Галактионов объяснил вызов в сборную России U21 Татаева из "Млады Болеслав", Умярова и Сагитова
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Вчера, 20:49
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Тер Штеген может не сыграть до конца сезона
Вчера, 20:38
Сердар Азмун улетел в Иран и не сыграет с "Ростовом" (2)
Сердар Азмун улетел в Иран и не сыграет с "Ростовом" (2)
Вчера, 20:25
Родри может стать игроком "Манчестер Сити" (1)
Родри может стать игроком "Манчестер Сити" (1)
Вчера, 20:07
Джорджо Кьеллини не сыграет с "Аталантой"
Джорджо Кьеллини не сыграет с "Аталантой"
Вчера, 19:48
Дортмундская "Боруссия" купит Брандта
Дортмундская "Боруссия" купит Брандта
Вчера, 19:29
"Ливерпуль" намерен продлить контракт с Ориги
"Ливерпуль" намерен продлить контракт с Ориги
Вчера, 19:25
Денис Глушаков: почему ушел из "Локомотива"? Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали (15)
Денис Глушаков: почему ушел из "Локомотива"? Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали (15)
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"Спартак" оштрафован на 65 тысяч рублей (1)
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Вчера, 15:38
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Дмитрий Сенников: если бы гол "Ростова" был засчитан, возможно, "Локо" пришлось бы тяжело
Дмитрий Сенников: если бы гол "Ростова" был засчитан, возможно, "Локо" пришлось бы тяжело
"Ньюкасл" и "Вулверхэмптон" поборются за бывшего игрока "Зенита" Рондона
Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон может перейти в "Ньюкасл", за который венесуэлец провел сезон-2018/19 на правах аренды, сообщает Daily Mail.
По данным источника, также в подписании 29-летнего форварда заинтересован "Вулверхэмптон".
Sport24.ru
По данным источника, также в подписании 29-летнего форварда заинтересован "Вулверхэмптон".
Sport24.ru
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