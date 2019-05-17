"Краснодар" поборется с "Локомотивом" за Ерёменко

"Краснодар" в летнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника "Ростова" Романа Ерёменко.Фаворитом в борьбе за Ерёменко является московский "Локомотив". Большую роль в этом играет тот факт, что на приобретении хавбека "Ростова" очень сильно настаивает главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин.