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Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

"Краснодар" поборется с "Локомотивом" за Ерёменко

"Краснодар" в летнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника "Ростова" Романа Ерёменко.

Фаворитом в борьбе за Ерёменко является московский "Локомотив". Большую роль в этом играет тот факт, что на приобретении хавбека "Ростова" очень сильно настаивает главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин.

"Чемпионат.сом"
Теги: Краснодар Локомотив Еременко
Сегодня, 08:09
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#1  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 08:42)
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Президент "Ростова" у Нобеля в "Инсайдерах" говорил, что футбол это бизнес. Соответственно, если поступит выгодное предложение, то отпустят без вопросов. Как и Скопинцева зимой в "Краснодар"


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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