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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Оренбург 29 40
8 Ахмат 28 39
9 Ростов 28 38
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 29 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Алексей Сутормин: лучший игрок сезона? Пусть будет Дзюба

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин прокомментировал победу над "Уфой" (2:0), а также подвел итоги нынешнего сезона для своей команды, передает корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.

- Хорошо, что забили быстрый гол, потом стали увереннее действовать. Потом соперник немного перехватил инициативу, но в целом, считаю, что владели преимуществом, забили второй гол и довели дело до победы.

- Какие итоги чемпионата можете подвести?

- Не смогли достойно побиться за еврокубки. Но хорошо провели сезон, без сильных спадов. Крепкую четверку можно поставить. Надеюсь, в следующем сезоне выступим лучше.

- Можете выделить лучшую игру как для себя, так и для команды?

- Для команды переломная игра была с "Локо", когда поверили в свои силы, cплотились и поняли, что можем обыгрывать все команды.

- Кто лучший игрок чемпионата?

- Тяжело ответить. Пусть будет Дзюба. Много пользы приносит "Зениту". Он провел неплохой сезон.
Теги: Сутормин Оренбург Уфа
Сегодня, 16:31
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