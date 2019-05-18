Россия РПЛ 2018/19
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Алексей Сутормин: лучший игрок сезона? Пусть будет Дзюба
Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин прокомментировал победу над "Уфой" (2:0), а также подвел итоги нынешнего сезона для своей команды, передает корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.
- Хорошо, что забили быстрый гол, потом стали увереннее действовать. Потом соперник немного перехватил инициативу, но в целом, считаю, что владели преимуществом, забили второй гол и довели дело до победы.
- Какие итоги чемпионата можете подвести?
- Не смогли достойно побиться за еврокубки. Но хорошо провели сезон, без сильных спадов. Крепкую четверку можно поставить. Надеюсь, в следующем сезоне выступим лучше.
- Можете выделить лучшую игру как для себя, так и для команды?
- Для команды переломная игра была с "Локо", когда поверили в свои силы, cплотились и поняли, что можем обыгрывать все команды.
- Кто лучший игрок чемпионата?
- Тяжело ответить. Пусть будет Дзюба. Много пользы приносит "Зениту". Он провел неплохой сезон.
- Хорошо, что забили быстрый гол, потом стали увереннее действовать. Потом соперник немного перехватил инициативу, но в целом, считаю, что владели преимуществом, забили второй гол и довели дело до победы.
- Какие итоги чемпионата можете подвести?
- Не смогли достойно побиться за еврокубки. Но хорошо провели сезон, без сильных спадов. Крепкую четверку можно поставить. Надеюсь, в следующем сезоне выступим лучше.
- Можете выделить лучшую игру как для себя, так и для команды?
- Для команды переломная игра была с "Локо", когда поверили в свои силы, cплотились и поняли, что можем обыгрывать все команды.
- Кто лучший игрок чемпионата?
- Тяжело ответить. Пусть будет Дзюба. Много пользы приносит "Зениту". Он провел неплохой сезон.
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