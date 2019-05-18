Иван Обляков: когда выигрывали у "Реала", были на пике, все получалось. Сейчас чуть на спаде (видео)

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над "Ахматом", передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.



- Интересная игра. Давно не побеждали. Сегодня было тяжеловато, хотели победить. На соперника ничего не влияло, но все равно хорошая команда.

- Что сделали с запиской, которую спрятали себе?

- В гетры спрятал, щас выкинул.

- Там была важная информация?

- Это останется там (улыбается).

- Как настроение в команде?

- Хорошая. Идем вперед от игры к игре. В последнем туре нужно просто выигрывать.

- Какие слова тренера перед матчем были?

- Всегда разные. Мотивирующие, иногда подсказ.

- А сегодня на что больше обращал внимание?

- Давайте об этом не будем говорить. Это наше в раздевалке.

- В целом довольны?

- Победой - да.

- Матч "Краснодара" и "Спартака" будете смотреть?

- Счета узнаю и все.

- За Лигу чемпионов или Лигу Европысейчас боритесь?

- Не знаю. Как получится.

- В ЛЧ дважды обыграли "Реал", а сейчас борьба скорее за Лигу Европы. Какие глобально мысли?

- Когда выигрывали у "Реала", были на пике, все получалось. Сейчас чуть на спаде, можно сказать. Хотим выигрывать, показывать хороший футбоЛ. Иногда получается, а иногда нет.
Теги: Обляков ЦСКА Ахмат Rвидео
Сегодня, 19:04
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