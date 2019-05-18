Иван Обляков: когда выигрывали у "Реала", были на пике, все получалось. Сейчас чуть на спаде (видео)
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над "Ахматом", передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
- Интересная игра. Давно не побеждали. Сегодня было тяжеловато, хотели победить. На соперника ничего не влияло, но все равно хорошая команда.
- Что сделали с запиской, которую спрятали себе?
- В гетры спрятал, щас выкинул.
- Там была важная информация?
- Это останется там (улыбается).
- Как настроение в команде?
- Хорошая. Идем вперед от игры к игре. В последнем туре нужно просто выигрывать.
- Какие слова тренера перед матчем были?
- Всегда разные. Мотивирующие, иногда подсказ.
- А сегодня на что больше обращал внимание?
- Давайте об этом не будем говорить. Это наше в раздевалке.
- В целом довольны?
- Победой - да.
- Матч "Краснодара" и "Спартака" будете смотреть?
- Счета узнаю и все.
- За Лигу чемпионов или Лигу Европысейчас боритесь?
- Не знаю. Как получится.
- В ЛЧ дважды обыграли "Реал", а сейчас борьба скорее за Лигу Европы. Какие глобально мысли?
- Когда выигрывали у "Реала", были на пике, все получалось. Сейчас чуть на спаде, можно сказать. Хотим выигрывать, показывать хороший футбоЛ. Иногда получается, а иногда нет.
- Интересная игра. Давно не побеждали. Сегодня было тяжеловато, хотели победить. На соперника ничего не влияло, но все равно хорошая команда.
- Что сделали с запиской, которую спрятали себе?
- В гетры спрятал, щас выкинул.
- Там была важная информация?
- Это останется там (улыбается).
- Как настроение в команде?
- Хорошая. Идем вперед от игры к игре. В последнем туре нужно просто выигрывать.
- Какие слова тренера перед матчем были?
- Всегда разные. Мотивирующие, иногда подсказ.
- А сегодня на что больше обращал внимание?
- Давайте об этом не будем говорить. Это наше в раздевалке.
- В целом довольны?
- Победой - да.
- Матч "Краснодара" и "Спартака" будете смотреть?
- Счета узнаю и все.
- За Лигу чемпионов или Лигу Европысейчас боритесь?
- Не знаю. Как получится.
- В ЛЧ дважды обыграли "Реал", а сейчас борьба скорее за Лигу Европы. Какие глобально мысли?
- Когда выигрывали у "Реала", были на пике, все получалось. Сейчас чуть на спаде, можно сказать. Хотим выигрывать, показывать хороший футбоЛ. Иногда получается, а иногда нет.