Федор Чалов: пенальти на мне точно был (видео)
Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над "Ахматом" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
- Сложная была игра?
- Очень сложный матч. В начале могли пропустить. Во втором тайме собрались, поменяли немного игру, и стало больше моментов, в итоге забили.
- Насколько сложно было выходить на матч?
- У команды был эмоциональный спад. Очень важно было победить. Нам наконец-то удалось. Но сама игра была, мягко говоря, не идеальной. Но главное сейчас - победить.
- Ты снова вырвался вперед в гонке бомбардиров.
- Конечно, приятно. Буду стараться забить и в следующем матче.
- Говорили о попадании в Лигу чемпионов?
- Нет. Осталось всего одна игра, хотим порадовать своих болельщиков.
- Матчи конкурентов смотреть будете?
- Если получится, то почему нет? Всегда смотрю игры, игры наших конкурентов.
- В матче "Краснодар" - "Арсенал" за кого будете болеть?
- Ни за кого, честно. Главное - отталкиваться от своих результатов.
- Рахимов выразил сомнения относительно пенальти на вас.
- Сам не видел повтор. Но могу сказать, что пенальти на мне точно был. И партнёры со мной согласны.
- Почему вы пробивали? Были ли другие варианты?
- На доске было написано моё имя.
- Газзаев нанес первый удар сегодня в матче в честь победы в Кубке УЕФА, и вы обменялись с ним словами. Что он вам сказал?
- Прочитайте программку и поймете.
- Даже что он сказал вам?
- Ничего особенного не говорил. Просто удачи пожелал.
- Как оцените сезон для себя?
- Еще он не закончен. Подождем окончания. У нас дома следующая игра, приходите.
- Был момент, когда Влашич вам предъявлял претензии. Помните тот момент?
- Да, где-то пропало взаимопонимание. Всё приходит через победы.
- Сложная была игра?
- Очень сложный матч. В начале могли пропустить. Во втором тайме собрались, поменяли немного игру, и стало больше моментов, в итоге забили.
- Насколько сложно было выходить на матч?
- У команды был эмоциональный спад. Очень важно было победить. Нам наконец-то удалось. Но сама игра была, мягко говоря, не идеальной. Но главное сейчас - победить.
- Ты снова вырвался вперед в гонке бомбардиров.
- Конечно, приятно. Буду стараться забить и в следующем матче.
- Говорили о попадании в Лигу чемпионов?
- Нет. Осталось всего одна игра, хотим порадовать своих болельщиков.
- Матчи конкурентов смотреть будете?
- Если получится, то почему нет? Всегда смотрю игры, игры наших конкурентов.
- В матче "Краснодар" - "Арсенал" за кого будете болеть?
- Ни за кого, честно. Главное - отталкиваться от своих результатов.
- Рахимов выразил сомнения относительно пенальти на вас.
- Сам не видел повтор. Но могу сказать, что пенальти на мне точно был. И партнёры со мной согласны.
- Почему вы пробивали? Были ли другие варианты?
- На доске было написано моё имя.
- Газзаев нанес первый удар сегодня в матче в честь победы в Кубке УЕФА, и вы обменялись с ним словами. Что он вам сказал?
- Прочитайте программку и поймете.
- Даже что он сказал вам?
- Ничего особенного не говорил. Просто удачи пожелал.
- Как оцените сезон для себя?
- Еще он не закончен. Подождем окончания. У нас дома следующая игра, приходите.
- Был момент, когда Влашич вам предъявлял претензии. Помните тот момент?
- Да, где-то пропало взаимопонимание. Всё приходит через победы.