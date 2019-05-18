Федор Чалов: пенальти на мне точно был (видео)

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над "Ахматом" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.



- Сложная была игра?

- Очень сложный матч. В начале могли пропустить. Во втором тайме собрались, поменяли немного игру, и стало больше моментов, в итоге забили.

- Насколько сложно было выходить на матч?

- У команды был эмоциональный спад. Очень важно было победить. Нам наконец-то удалось. Но сама игра была, мягко говоря, не идеальной. Но главное сейчас - победить.

- Ты снова вырвался вперед в гонке бомбардиров.

- Конечно, приятно. Буду стараться забить и в следующем матче.

- Говорили о попадании в Лигу чемпионов?

- Нет. Осталось всего одна игра, хотим порадовать своих болельщиков.

- Матчи конкурентов смотреть будете?

- Если получится, то почему нет? Всегда смотрю игры, игры наших конкурентов.

- В матче "Краснодар" - "Арсенал" за кого будете болеть?

- Ни за кого, честно. Главное - отталкиваться от своих результатов.

- Рахимов выразил сомнения относительно пенальти на вас.

- Сам не видел повтор. Но могу сказать, что пенальти на мне точно был. И партнёры со мной согласны.

- Почему вы пробивали? Были ли другие варианты?

- На доске было написано моё имя.

- Газзаев нанес первый удар сегодня в матче в честь победы в Кубке УЕФА, и вы обменялись с ним словами. Что он вам сказал?

- Прочитайте программку и поймете.

- Даже что он сказал вам?

- Ничего особенного не говорил. Просто удачи пожелал.

- Как оцените сезон для себя?

- Еще он не закончен. Подождем окончания. У нас дома следующая игра, приходите.

- Был момент, когда Влашич вам предъявлял претензии. Помните тот момент?

- Да, где-то пропало взаимопонимание. Всё приходит через победы.
Теги: Чалов ЦСКА Ахмат Rвидео
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