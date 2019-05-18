Представитель Денисова: игрок еще не принял решения относительно своего будущего

Михаил Прокопец, представитель полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова, прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что игрок может продолжить карьеру в ФК "Сочи".

"Никаких переговоров с "Сочи" Денисов не ведет, - сказал Прокопец. - Сейчас он является игроком "Локомотива". На данный момент игрок не принял решения относительно своего будущего".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Денисов Локомотив Сочи
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