Представитель Денисова: игрок еще не принял решения относительно своего будущего

Михаил Прокопец, представитель полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова, прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что игрок может продолжить карьеру в ФК "Сочи"."Никаких переговоров с "Сочи" Денисов не ведет, - сказал Прокопец. - Сейчас он является игроком "Локомотива". На данный момент игрок не принял решения относительно своего будущего".