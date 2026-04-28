Представитель вратаря "Балтики" рассказала, сыграет ли еще футболист в этом сезоне

Агент Марьяна Кашчалан сообщила, что голкипер "Балтики" Максим Бориско планирует успеть восстановиться к последним играм чемпионата.
Фото: ФК "Балтика"
"Информация, что для него сезон завершен не соответствует действительности. После операции восстановление проходит очень хорошо.

Понятно, что точные прогнозы давать трудно, но он сам очень хочет помочь команде в концовке чемпионата РПЛ и планирует полностью восстановиться к последним матчам", - сказала агент.

Напомним, 23 апреля пресс-служба "Балтики" опубликовала информацию о состоянии здоровья своего основного голкипера Максима Бориско. Сообщалось, что у игрока диагностировано повреждение заднего рога медиального мениска и вратарь был успешно прооперирован. Ожидалось, что футболист пропустит около трех недель.

В текущем сезоне 26-летний Бориско провел 23 матча за калининградскую команду, в 14 из которых оставил ворота "сухими".

Источник: "Сила спорта"

