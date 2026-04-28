Экс-тренер "Крыльев Советов" Адиев возглавил новый клуб

Магомед Адиев стал главным тренером белорусского клуба.

"Отныне и впредь главным тренером футбольного клуба "МЛ Витебск" будет российский специалист Адиев Магомед Мусаевич. Добро пожаловать на борт, Коуч!" - написано в Telegram-канале клуба

Магомед Адиев покинул пост главного тренера самарских "Крыльев Советов" в начале апреля 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 31 матч, одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.На данный момент "МЛ Витебск" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, набрав 11 очков.