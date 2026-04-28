Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
22:00
БаварияНе начат

В "Динамо" высказались о возможном уходе Тюкавина

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о возможном уходе Константина Тюкавина из клуба.
Фото: ФК "Динамо"
Павел Пивоваров заявил, что Константин Тюкавин может усилить многие клубы.

"В контракте Тюкавина все прописано (касательно отступных). Конечно, если такой трансфер однажды случится, это будет потерей. Тюкавин - футболист, который может усилить многие клубы, и мы очень рады, что он играет за "Динамо", - сказал Пивоваров "РИА Новости".

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне нападающий провел за клуб 27 матчей, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится