В "Динамо" высказались о возможном уходе Тюкавина

"В контракте Тюкавина все прописано (касательно отступных). Конечно, если такой трансфер однажды случится, это будет потерей. Тюкавин - футболист, который может усилить многие клубы, и мы очень рады, что он играет за " Динамо ", - сказал Пивоваров "РИА Новости"

Павел Пивоваров заявил, что Константин Тюкавин может усилить многие клубы.Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне нападающий провел за клуб 27 матчей, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.