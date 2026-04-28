Карпин: не могу сказать, что Сафонов - основной игрок "ПСЖ" на года

"Матвей приехал. Да, не сразу, но сейчас только начинает (играть). Лично я не могу сказать, что это уже основной игрок "ПСЖ" на года. Эта конкуренция постоянно там будет.

Валерий Карпин заявил, что в "ПСЖ" постоянно будет конкуренция за место в основном составе.Если в нашей лиге в "Краснодаре" Матвей стал основным вратарем - и никто не подвергал это сомнению. То в "ПСЖ" эта история будет постоянно повторяться", - сказал Карпин в видео на Youtube-канале "Трибуна".Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" c начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 22 матча, пропустил 20 голов и отыграл 11 встреч на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.