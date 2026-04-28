Экс-игрок ЦСКА: сильно сомневаюсь, что команда помешает "Зениту"

"Я сильно сомневаюсь, что ЦСКА помешает "Зениту". Не поставлена игра ни в нападении, ни в полузащите, ни в обороне - ничего не вижу.Но можем сыграть вничью, если повезет. Потому что в футболе фактор везения тоже есть. А так, конечно, "Зенит" выше по классу", - сказал Пономарев "РИА Новости".
В субботу, 2 мая, московский ЦСКА сыграет против петербургского "Зенита" в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
На данный момент "армейцы" занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке с 59 баллами в своем активе.