Экс-игрок ЦСКА: сильно сомневаюсь, что команда помешает "Зениту"

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче команды с "Зенитом".
Владимир Пономарев заявил, что у ЦСКА может сыграть вничью с "Зенитом" за счет везения.

"Я сильно сомневаюсь, что ЦСКА помешает "Зениту". Не поставлена игра ни в нападении, ни в полузащите, ни в обороне - ничего не вижу.
Но можем сыграть вничью, если повезет. Потому что в футболе фактор везения тоже есть. А так, конечно, "Зенит" выше по классу", - сказал Пономарев "РИА Новости".

В субботу, 2 мая, московский ЦСКА сыграет против петербургского "Зенита" в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На данный момент "армейцы" занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке с 59 баллами в своем активе.

