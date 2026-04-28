Агент: клубы из серьезных чемпионатов уже идут за Тикнизяном

Агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока "Црвены Звезды" Наира Тикнизяна, высказался об интересе со стороны других клубов.
Александр Клюев заявил, что Наир Тикнизян является ведущим игроком "Црвены Звезды" и проводит очень хороший сезон.

"Наир проводит очень хороший сезон в Сербии. Помимо чемпионства, Тикнизян является ведущим игроком "Црвены Звезды".

Могут ли после такого сезона за ним пойти клубы из более серьёзных чемпионатов? Не могут, а уже идут. Определённый интерес к Тикнизяну уже есть", - сказал Клюев "Чемпионату".

Наир Тикнизян перешел из "Локомотива" в "Црвену Звезду" в начале июля 2025 года. В текущем сезоне за сербский клуб левый защитник провел 42 матча, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

