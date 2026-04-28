Агент: клубы из серьезных чемпионатов уже идут за Тикнизяном

"Наир проводит очень хороший сезон в Сербии. Помимо чемпионства, Тикнизян является ведущим игроком "Црвены Звезды".
Могут ли после такого сезона за ним пойти клубы из более серьёзных чемпионатов? Не могут, а уже идут. Определённый интерес к Тикнизяну уже есть", - сказал Клюев "Чемпионату".
Наир Тикнизян перешел из "Локомотива" в "Црвену Звезду" в начале июля 2025 года. В текущем сезоне за сербский клуб левый защитник провел 42 матча, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.