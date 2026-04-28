Экс-тренер ЦСКА ответил, мог бы Шпилевский подойти клубу

"Сложно сказать. Он становился чемпионом с "Кайратом", хорошо работал на Кипре, но я считаю, что в Казахстане и на Кипре работать легче, чем в России.В "Пари НН" неплохие футболисты - во всяком случае, не для того, чтобы вылетать. Могу сказать, что Шпилевский - однозначно квалифицированный тренер, но здесь что?то не получилось", - сказал Тарханов "Матч ТВ".
Алексей Шпилевский являлся главным тренером "Пари НН" с июня 2025 года. В текущем сезоне под его руководством нижегородская команда провела 33 матча, одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 22 поражения. Сегодня, 28 апреля, пресс-служба клуба объявила об уходе белорусского специалиста.
На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 27 матчах.