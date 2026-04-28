Тарханов высказался об отставке Шпилевского: мне это непонятно

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался об отставке Алексея Шпилевского из "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"
Александр Тарханов заявил, что руководство "Пари НН" могло оставить Алексея Шпилевского на посту главного тренера до конца текущего сезона.

"Нужна ли была отставка Шпилевского за три тура до конца РПЛ? Мне тоже это непонятно. Они проиграли "Спартаку", но у них сейчас тяжело выиграть.
Когда проигрывали до этого, были только слухи об увольнении, но он работал. Можно было до конца сезона дотерпеть с ним", - сказал Тарханов "Матч ТВ".

Алексей Шпилевский стал главным тренером "Пари НН" в июне 2025 года. В текущем сезоне под его руководством нижегородская команда провела 33 матча, одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 22 поражения.

Сегодня, 28 апреля, пресс-служба "Пари НН" объявила об уходе белорусского специалиста.

