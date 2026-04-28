Тарханов высказался об отставке Шпилевского: мне это непонятно

"Нужна ли была отставка Шпилевского за три тура до конца РПЛ? Мне тоже это непонятно. Они проиграли "Спартаку", но у них сейчас тяжело выиграть.Когда проигрывали до этого, были только слухи об увольнении, но он работал. Можно было до конца сезона дотерпеть с ним", - сказал Тарханов "Матч ТВ".
Алексей Шпилевский стал главным тренером "Пари НН" в июне 2025 года. В текущем сезоне под его руководством нижегородская команда провела 33 матча, одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 22 поражения.
Сегодня, 28 апреля, пресс-служба "Пари НН" объявила об уходе белорусского специалиста.