"Локомотив" поздравил Бориса Ротенберга с 33-летием

"Локомотив" в своем твиттере поздравил защитника Бориса Ротенберга с 33-летием.

"Желаем Борису скорейшего выздоровления и новых высот в нашей команде", – написано в твиттере "Локомотива".

Футболист восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.

Теги: Локомотив Ротенберг
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