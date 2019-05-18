"Локомотив" поздравил Бориса Ротенберга с 33-летием
"Локомотив" в своем твиттере поздравил защитника Бориса Ротенберга с 33-летием.
"Желаем Борису скорейшего выздоровления и новых высот в нашей команде", – написано в твиттере "Локомотива".
Футболист восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.
"Желаем Борису скорейшего выздоровления и новых высот в нашей команде", – написано в твиттере "Локомотива".
Футболист восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.
Сегодня 33 года исполняется защитнику «Локо» Борису Ротенбергу.— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 19, 2019
Желаем Борису скорейшего выздоровления и новых высот в нашей команде ?#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/Llx5e5GIw8