Стефан Страндберг может получить дисквалификацию и штраф за жест арбитру (видео)

Страндберг передаёт привет Сухине, Палычу и Москалёву. pic.twitter.com/J7e1KfF86R — Андрей Меркин (@wasy_invalid) May 19, 2019

Защитник "Урала" Стефан Страндберг после удаления в матче 29-го тура российской Премьер-лиги с "Локомотивом" (2:2) показал жест, изображающий деньги.Жест, который норвежец показал, когда покидал поле, судя по всему, был адресован судьям.Согласно регламенту, использование оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча наказывается дисквалификацией от двух до четырех матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф.Отметим, что первое предупреждение Страндберг на 64-й минуте, а изгнан с поля был две минуты спустя.