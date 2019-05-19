Стефан Страндберг может получить дисквалификацию и штраф за жест арбитру (видео)

Защитник "Урала" Стефан Страндберг после удаления в матче 29-го тура российской Премьер-лиги с "Локомотивом" (2:2) показал жест, изображающий деньги.

Жест, который норвежец показал, когда покидал поле, судя по всему, был адресован судьям.

Согласно регламенту, использование оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча наказывается дисквалификацией от двух до четырех матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф.

Отметим, что первое предупреждение Страндберг на 64-й минуте, а изгнан с поля был две минуты спустя.



Sport24
Теги: Страндберг Урал Локомотив
Сегодня, 19:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама