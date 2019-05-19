Тимофей Калачёв: сложно представить себя где-нибудь, если не здесь (видео)

Легенда «Ростова» Тимофей Калачёв в эксклюзивном интервью Rusfootball.info после своего прощального матча, в котором дончане обыграли «Зенит» (1:0), поделился впечатлениями от прощания с болельщиками и заявил, что вряд ли продолжит карьеру в другом клубе.

Фото: Rusfootball.info
- Моё будущее? Последняя игра ещё будет в любом случае. 26 [числа] конец, так что от меня ещё будет помощь команде.

- Не задумывались, что дальше?

- На сегодняшний день - нет. Всё зависит от того, как меня видят руководители, на какой должности.

- Не думали продолжить футбольную карьеру?

- Не думал ещё. Закончится [сезон], тогда подумаю. Честно говоря, сложно себя представить где-нибудь, если не здесь.

- Тронули ли такие проводы?

- Конечно. Я думал, что всё будет хорошо и красиво, потому что читал много хороших отзывов от болельщиков, но всё, конечно, прошло замечательно. Я очень доволен, – цитирует Калачёва корреспондент Rusfootball.info.

Теги: Ростов Калачев Rвидео
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