Тимофей Калачёв: сложно представить себя где-нибудь, если не здесь (видео)

Легенда «Ростова» Тимофей Калачёв в эксклюзивном интервью Rusfootball.info после своего прощального матча, в котором дончане обыграли «Зенит» (1:0), поделился впечатлениями от прощания с болельщиками и заявил, что вряд ли продолжит карьеру в другом клубе. Фото: Rusfootball.info

- Моё будущее? Последняя игра ещё будет в любом случае. 26 [числа] конец, так что от меня ещё будет помощь команде.- На сегодняшний день - нет. Всё зависит от того, как меня видят руководители, на какой должности.- Не думал ещё. Закончится [сезон], тогда подумаю. Честно говоря, сложно себя представить где-нибудь, если не здесь.- Конечно. Я думал, что всё будет хорошо и красиво, потому что читал много хороших отзывов от болельщиков, но всё, конечно, прошло замечательно. Я очень доволен, – цитирует Калачёва корреспондент