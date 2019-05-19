Тимофей Калачёв: сложно представить себя где-нибудь, если не здесь (видео)
Легенда «Ростова» Тимофей Калачёв в эксклюзивном интервью Rusfootball.info после своего прощального матча, в котором дончане обыграли «Зенит» (1:0), поделился впечатлениями от прощания с болельщиками и заявил, что вряд ли продолжит карьеру в другом клубе.
Фото: Rusfootball.info
- Не задумывались, что дальше?
- На сегодняшний день - нет. Всё зависит от того, как меня видят руководители, на какой должности.
- Не думали продолжить футбольную карьеру?
- Не думал ещё. Закончится [сезон], тогда подумаю. Честно говоря, сложно себя представить где-нибудь, если не здесь.
- Тронули ли такие проводы?
- Конечно. Я думал, что всё будет хорошо и красиво, потому что читал много хороших отзывов от болельщиков, но всё, конечно, прошло замечательно. Я очень доволен, – цитирует Калачёва корреспондент Rusfootball.info.