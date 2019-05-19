Николай Валуев поздравил "Зенит" с чемпионством

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик "Зенита" Николай Валуев своем Инстаграме поздравил питерскую команду с завоеванием чемпионского титула в РПЛ.

"Уважаемые футболисты "Зенита", тренеры, и, конечно, болельщики клуба "Зенит". Наша команда стала чемпионом России. Мы давно этого ждали, настоящая командная игра, была борьба и радость за каждый забитый гол. Результат не заставил себя ждать. Это очень важно, весь Санкт-Петербург очень радуется такому результату. Давайте поаплодируем ребятам за эту победу. Они – молодцы", – сказал Валуев.
Теги: Валуев Зенит
Сегодня, 13:05
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