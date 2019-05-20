Вячеслав Барик: противоречия в решении суда по Кокорину и Мамаеву дают основания для изменения приговора

Адвокат Вячеслав Барик, участвующий в деле по обвинению форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в избиении нескольких человек, сообщил о подаче апелляционных жалоб в Московский городской суд.

"Суд не переквалифицировал действия осужденных путем изменения ссылки с ч. 2 ст. 35 УК РФ на ч. 1 ст. 35 УК РФ (совершение преступления группой лиц), а пришел к выводу, что из установленных обстоятельств дела не усматривается наличие у подсудимых предварительной договоренности на совершение преступлений, распределения ролей или иных действий, направленных на подготовку к совместному совершению преступлений. Однако при определении наказания подсудимым, сослался на это обстоятельство, как на отягчающее вину. Указанные противоречия образуют основания для изменения приговора, как постановленного с нарушением закона", - цитирует Барик Sport24.ru.
Теги: Барик Кокорин Мамаев
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