Перейра и Каборе покидают "Краснодар"

Полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе покинут "Краснодар" после завершения нынешнего сезона в связи с окончанием контракта.

"Вскоре после завершения тренировки, ориентировочно в 18:50, в амфитеатре парка, расположенного рядом со стадионом, с болельщиками встретятся старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, защитник Александр Мартынович, полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе. У любителей футбола будет возможность задать вопросы наставнику чёрно-зелёных, капитану команды, а также двум футболистам, которые после заключительного матча сезона покидают наш клуб по истечении сроков своих контрактов", — говорится на официальном сайте "быков".
Теги: Перейра Каборе Краснодар
Сегодня, 17:04
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