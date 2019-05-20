Перейра и Каборе покидают "Краснодар"
Полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе покинут "Краснодар" после завершения нынешнего сезона в связи с окончанием контракта.
"Вскоре после завершения тренировки, ориентировочно в 18:50, в амфитеатре парка, расположенного рядом со стадионом, с болельщиками встретятся старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, защитник Александр Мартынович, полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе. У любителей футбола будет возможность задать вопросы наставнику чёрно-зелёных, капитану команды, а также двум футболистам, которые после заключительного матча сезона покидают наш клуб по истечении сроков своих контрактов", — говорится на официальном сайте "быков".
"Вскоре после завершения тренировки, ориентировочно в 18:50, в амфитеатре парка, расположенного рядом со стадионом, с болельщиками встретятся старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, защитник Александр Мартынович, полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе. У любителей футбола будет возможность задать вопросы наставнику чёрно-зелёных, капитану команды, а также двум футболистам, которые после заключительного матча сезона покидают наш клуб по истечении сроков своих контрактов", — говорится на официальном сайте "быков".