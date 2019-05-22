Андрей Панюков: смысл мне возвращаться в "Зенит"? Со скамейки запасных слушать гимн Лиги чемпионов?
Нападающий "Урала" Андрей Панюков, права на которого принадлежат "Зениту", оценил свои шансы вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.
"Порадовался ли за ставший чемпионом "Зенит"? Радость, когда медаль на шею вешают. А я к чемпионству никакого отношения не имею. Просто поздравляю ребят, которые хорошо провели сезон и заслуженно стали первыми.
Я объективно смотрю на вещи. Мы же взрослые адекватные люди, понимаем, что в "Зените" в нападении хватает народу. А под Лигу чемпионов наверняка еще будут докупаться. И смысл тогда возвращаться? Со скамейки запасных слушать гимн Лиги чемпионов? Для развития карьеры куда лучше остаться в «Урале», где есть шанс выходить на поле, прогрессировать. Дай бог, сможем оформить путевку в Лигу Европы. Но пока никаких разговоров не было. Осталась неделя до конца сезона, потом и будем решать. В "Зените" грамотные руководители, они тоже понимают, насколько я нужен команде.
В «Урале» хотят продолжать сотрудничество, об этом мы говорили. И президент Григорий Иванов, и главный тренер Дмитрий Парфенов высказывали свою заинтересованность. Приятно. Думаю, это решение, за которое должны быть и в "Зените", и в "Урале". В нынешнем клубе я себя чувствую очень комфортно, у нас прекрасный коллектив.
Появившаяся информация об интересе "Динамо"? Слухи слухами, но о чем-то можно говорить только в случае предметного предложения. Пока со мной никто не связывался на этот счет. Появится что-то — буду думать. Повторюсь, стопроцентной определенности в дальнейшей судьбе пока нет", — цитирует Панюкова "Спорт день за днем".
"Порадовался ли за ставший чемпионом "Зенит"? Радость, когда медаль на шею вешают. А я к чемпионству никакого отношения не имею. Просто поздравляю ребят, которые хорошо провели сезон и заслуженно стали первыми.
Я объективно смотрю на вещи. Мы же взрослые адекватные люди, понимаем, что в "Зените" в нападении хватает народу. А под Лигу чемпионов наверняка еще будут докупаться. И смысл тогда возвращаться? Со скамейки запасных слушать гимн Лиги чемпионов? Для развития карьеры куда лучше остаться в «Урале», где есть шанс выходить на поле, прогрессировать. Дай бог, сможем оформить путевку в Лигу Европы. Но пока никаких разговоров не было. Осталась неделя до конца сезона, потом и будем решать. В "Зените" грамотные руководители, они тоже понимают, насколько я нужен команде.
В «Урале» хотят продолжать сотрудничество, об этом мы говорили. И президент Григорий Иванов, и главный тренер Дмитрий Парфенов высказывали свою заинтересованность. Приятно. Думаю, это решение, за которое должны быть и в "Зените", и в "Урале". В нынешнем клубе я себя чувствую очень комфортно, у нас прекрасный коллектив.
Появившаяся информация об интересе "Динамо"? Слухи слухами, но о чем-то можно говорить только в случае предметного предложения. Пока со мной никто не связывался на этот счет. Появится что-то — буду думать. Повторюсь, стопроцентной определенности в дальнейшей судьбе пока нет", — цитирует Панюкова "Спорт день за днем".