Ольга Смородская - о победе "Локомотива" в Кубке России: невероятный успех - брать трофей каждый год

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о победе московской команды в Кубке России.

"Я очень рада за клуб и за Семина. Это невероятный успех — брать трофей каждый год. Поздравляю всех болельщиков.

Конечно, я смотрела матч и испытала только положительные эмоции. В составе "Локомотива" мне очень понравилась вся молодежь. Могу отметить и Баринова, и Миранчуков, и других ребят, которые выходили на поле. Игра была очень целостная, и смотрелась хорошо", - цитирует Смородскую Sport24.
Теги: Смородская Локомотив
Вчера, 23:17
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