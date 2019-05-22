Ольга Смородская - о победе "Локомотива" в Кубке России: невероятный успех - брать трофей каждый год
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о победе московской команды в Кубке России.
"Я очень рада за клуб и за Семина. Это невероятный успех — брать трофей каждый год. Поздравляю всех болельщиков.
Конечно, я смотрела матч и испытала только положительные эмоции. В составе "Локомотива" мне очень понравилась вся молодежь. Могу отметить и Баринова, и Миранчуков, и других ребят, которые выходили на поле. Игра была очень целостная, и смотрелась хорошо", - цитирует Смородскую Sport24.
"Я очень рада за клуб и за Семина. Это невероятный успех — брать трофей каждый год. Поздравляю всех болельщиков.
Конечно, я смотрела матч и испытала только положительные эмоции. В составе "Локомотива" мне очень понравилась вся молодежь. Могу отметить и Баринова, и Миранчуков, и других ребят, которые выходили на поле. Игра была очень целостная, и смотрелась хорошо", - цитирует Смородскую Sport24.