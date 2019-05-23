Как убивали «Аланию»: взгляд на расследование Савина с места событий
Бывший футболист, комментатор и блогер Евгений Савин представил новый выпуск влога «Красава». На тот раз Савин изучил печальную историю владикавказской «Алании», которая сейчас выступает в ПФЛ. «Убийство» «Алании» — самая трагичная страница в истории осетинского футбола. Rusfootball.info — об ушедшей эпохе и футбольном преступлении.
Стоит отдать должное Савину, его энергетика и искренние эмоции заставляют сопереживать героям влога. Наверняка, даже нейтральные болельщики с грустью смотрели выпуск «Красавы», посвящённый «Алании», чего уж тогда говорить о фанате этой команды, коим является автор этих строк. Воспоминания о победе владикавказского «Спартака» в 1995 году живы до сих пор, переполненный стадион превращался в кипящую чащу. Люди сидели в проходах, болельщики приезжали из Нальчика, Махачкалы и других кавказских городов. «Алания» в те годы была, по сути, единственным представителем Северного Кавказа в элитном дивизионе чемпионата России. Та команда действительно была народной. Во Владикавказе жили футболом, в каждом дворе разворачивались футбольные баталии, каждый вечер превращался в мини-турнир среди района, а главными героями местных мальчишек были Мирджалол Касымов, Назим Сулейманов, Бахва Тедеев и другие легенды времён чемпионства. Никому тогда не приходило в голову носить футболки ЦСКА, «Манчестер Юнайтед» или «Баварии», все любили лишь одну команду.
Салют после победы в 1995 году был одним из самых масштабных на моей памяти. Такого безумия в городе и республике не было никогда, Валерий Газзаев стал настоящим героем, Феликс Царикати (местный певец) со своей песней «Спартак-Алания» превратился в золотой голос осетинского футбола. Именно то чемпионство породило целое поколение осетинских футболистов, заполонивших Премьер-Лигу: Дзагоев, братья Габуловы, Хомич, Мандрыкин, Хубулов, Гогниев, Камболов, Цаллагов — лишь некоторые из представителей Осетии в российском футболе.
Хорошо помню и дни матчей, когда в городе творилось безумие. К матчам готовились заранее, чтобы попасть на стадион и занять хорошие места, нужно было приехать минимум за час до игры. Зачастую приходилось идти пешком почти через весь город, ведь транспорт был забит до отказа, а индустрия такси ещё не была развита в достаточной степени. Ещё сложнее было вернуться после футбола домой: маршрутки и автобусы в эти дни явно ставили рекорды прибыли! Впрочем, прогулка домой была вполне кстати: всё равно из-за бешеного адреналина спать не хотелось ещё долго.
Наши дни
Сегодня, приезжая во Владикавказ, сложно найти какие-либо следы футбольного бума. Дети во дворах предпочитают гаджеты, футбольных полей между домами практически нет. Трудно встретить в городе какие-либо афиши или плакаты, сообщающие о футбольных матчах. Да и вряд ли бы афиша типа «Спартак» (Владикавказ) — «Чайка» (с. Песчанокопское) вызвала бы какой-то ажиотаж. Ещё грустнее от того, что «Алания» болтается в середине турнирной таблицы ПФЛ, а представители уже упомянутого села Песчанокопское в Ростовской области с большой вероятностью в следующем сезоне будут выступать в ФНЛ.
Сегодня «Спартак-Алания» представляет собой весьма специфическое зрелище. Клуб сделал ставку на местных воспитанников, претензий к ним нет, они стараются, как могут. Но без качественного усиления и, главное, соответствующей финансовой базы выбраться выше невозможно. Во Владикавказ вернулся бывший форвард «Алании», ЦСКА, «Кубани» и «Урала» Спартак Гогниев, которому явно небезразличен родной клуб, министром спорта стал Владимир Габулов. Но пока какого-то принципиального сдвига в ситуации нет. Да и как он может произойти в условиях финансового кризиса в стране, да ещё и дотационной республике, в которой зарплата в 25 000 рублей в месяц считается весьма привлекательной?!
Когда-то во Владикавказе был один из самых впечатляющих стадионов (с превосходным видом на горы) и лучшая база на юге России. Сегодня эти объекты находятся в очень печальном состоянии, сюжет про базу Алании смотреть без слёз практически невозможно.
Никогда бы в детстве не мог и подумать, что на базе однажды буду играть сам (сегодня поле используется для матчей чемпионата республики). Но в итоге так и получилось, от самой базы фактически ничего не осталось, а поле используется для тренировок «Алании» и матчей любительских коллективов.
Стадион лишь своими габаритами напоминает о былом величии. На трибунах иногда собирается 3000-4000 человек, что является весьма солидным показателем для ПФЛ, но после аншлагов на 35-тысячнике всё это выглядит жалко. Театр абсурда дополняет тот факт, что одну из касс стадиона сдали местному мастеру, который теперь прямо в будке занимается ремонтом обуви.
Кто виноват?
Подробно пересказывать выпуск «Красавы» нет смысла, обязательно выделите полтора часа на то, чтобы посмотреть влог. Но факт заключается в том, что в 2013 году компания «Русгидро» выделила $ 40 млн руководству «Алании», чтобы превратить владикавказцев в стабильный клуб РПЛ. Вместо этого «Алания» фактически прекратила существование, да ещё и влезла в многомиллионные долги, которые клуб так и не смог выплатить.
Сомнительные трансферы, приглашение игроков, гигантские агентские выплаты, которые, вполне вероятно, оседали в карманах не агентов, а кого-то другого. Всё это характеризовало менеджмент владикавказского клуба в те годы.
Например, никого не смутил случай, связанный с переходом в «Алании» румынского защитника Иона Меры. Тот провёл всего несколько матчей за владикавказский клуб, после чего был отчислен из-за профнепригодности. При этом агент за такой переход получал от 1 до 4 млн евро. Случай Меры не единственный. Так, большие вопросы у болельщиков и специалистов вызывали переходы Вандиньо, Диего Маурисио и других малоизвестных игроков, которых представляли, как будущих надежд «Алании». Практически все они затем пропадали из клуба, кого-то отчисляли, но агенты (или кто-то под видом агентов?) свои миллионы получали.
За аренду Вандиньо «Алания» заплатила около 25 миллионов рублей, а агентская комиссия составила 40 миллионов рублей. Абсолютно сумасшедшие и пугающие цифры трат владикавказцев могли повергнуть в шок.
Стоит отметить и переход в «Аланию» защитника Заурбека Плиева, который в настоящее время выступает за «Ахмат». Трансфер Плиева из «Астаны» в «Аланию» помог осуществить футбольный агент Алексей Тильман, но, как признался агент, он так и не получил никакой комиссии, хотя ему полагалось около 15 тысяч евро. Впрочем, через несколько лет ему позвонили из прокуратуры и сообщили, что по документам «Алания» якобы выплатила Тильману несколько миллионов евро!! До сих пор неизвестно, кто именно получил эти деньги.
В подобных ситуациях за всё несёт ответственность руководитель, допустивший такое. Прокуратура РФ решила именно также, инициировав дело в отношении Александра Стельмаха, который по документам был руководителем клуба. В то же время, реальным главой команды, как утверждает бывший член попечительского совета и экс-председатель парламента РСО-Алания Сергей Такоев, был Валерий Газзаев, который фактически назначил своего сына, Владимира, главным тренером, несмотря на отсутствие профессионального опыта. Виноваты, конечно, и члены попечительского совета, которые лишь номинальным образом выполняли свою работу. Несмотря на гигантские траты клуба, они до последнего верили и доверяли Газзаеву, не одёргивали фактического президента, несмотря на угрожающую ситуацию.
Абсолютная власть несёт явные угрозы. Это видно и в политике, и в бизнесе, и в футболе. Пример «Алании» показателен: возможно и, наверное, Газзаев хотел вновь превратить владикавказский клуб в чемпиона России, но с молчаливого согласия руководства допустил ошибки, которые привели к полному краху. Весьма символично и то, что произошло дальше. По сути, никто так и не понёс ответственность за гигантские траты и растраты. После этого Газзаев пытался стать президентом РФС, лоббировал создание объединённого чемпионата России и Украины, но получив крымский привет с «вежливыми людьми» или «зелёными человечками». В итоге доверенное лицо Владимира Путина вполне ожидаемо заняло кресло депутата.
Газзаев отказался от общения с Савиным, ранее Валерий Георгиевич разругался со многими спортивными журналистами, испортились у него отношения и с фанатами. Сегодня во Владикавказе он фактически превратился в персону нон-грата. Показательно, что Газзаев даже не приехал на матч легенд осетинского футбола, который собрал более 40 футболистов разных эпох. Недавно Валерий Георгиевич посетил турнир по борьбе, проходивший во Владикавказе. В итоге специалиста нещадно освистали.
Последствия развала «Алании» видны невооружённым взглядом. Помимо снижения зрительского интереса и ветшания спортивных объектов, стоит отметить и резкое сокращение талантливых молодых футболистов в Осетии. Кого вообще можно выделить из представителей юного поколения? Был Хетаг Хосонов, но он пока так и не закрепился в ЦСКА.
Довольно любопытный персонаж – Сослан Лысенко, который из «Алании» отправился во второй дивизион чемпионата Дании. Его команда «Фремад Амагер» близка к тому, чтобы выйти в элитный дивизион. Но 19-летний Лысенко пока преимущественно выходит на замену. Получается, что после поколения Дзагоева у нас, фактически, полная пустота и провал.
Футбольная жизнь в республике есть, но она сейчас крутится вокруг чемпионата РСО-Алании. В структуру турнира входят порядка 30 различных клубов, но заветной целью любого футболиста является получение контракта где-нибудь во второй лиге в центральной России. По крайней мере, там хоть будут платить.
Любопытно и то, что в чемпионате республики выступают и профессиональные футболисты. Например, за один из клубов играет бывший полузащитник ЦСКА Алан Кусов, даже вызывавшийся в сборную России. Вот и получается, что чемпионат региона вызывает чуть ли не больший интерес, чем «Алания», у которой пока нет задач по выходу в ФНЛ, не говоря уже об РПЛ. Больно, что человек, вернувшийся во Владикавказ, чтобы вновь подарить нам еврокубки, оставил после себя выжженную землю.
Фото - "Спутник Алания", Noar.ru, группа ФК "Галон" ВК, Region15.ru
Антон Мозговой, Владикавказ, Rusfootball.info
Стоит отдать должное Савину, его энергетика и искренние эмоции заставляют сопереживать героям влога. Наверняка, даже нейтральные болельщики с грустью смотрели выпуск «Красавы», посвящённый «Алании», чего уж тогда говорить о фанате этой команды, коим является автор этих строк. Воспоминания о победе владикавказского «Спартака» в 1995 году живы до сих пор, переполненный стадион превращался в кипящую чащу. Люди сидели в проходах, болельщики приезжали из Нальчика, Махачкалы и других кавказских городов. «Алания» в те годы была, по сути, единственным представителем Северного Кавказа в элитном дивизионе чемпионата России. Та команда действительно была народной. Во Владикавказе жили футболом, в каждом дворе разворачивались футбольные баталии, каждый вечер превращался в мини-турнир среди района, а главными героями местных мальчишек были Мирджалол Касымов, Назим Сулейманов, Бахва Тедеев и другие легенды времён чемпионства. Никому тогда не приходило в голову носить футболки ЦСКА, «Манчестер Юнайтед» или «Баварии», все любили лишь одну команду.
Салют после победы в 1995 году был одним из самых масштабных на моей памяти. Такого безумия в городе и республике не было никогда, Валерий Газзаев стал настоящим героем, Феликс Царикати (местный певец) со своей песней «Спартак-Алания» превратился в золотой голос осетинского футбола. Именно то чемпионство породило целое поколение осетинских футболистов, заполонивших Премьер-Лигу: Дзагоев, братья Габуловы, Хомич, Мандрыкин, Хубулов, Гогниев, Камболов, Цаллагов — лишь некоторые из представителей Осетии в российском футболе.
Хорошо помню и дни матчей, когда в городе творилось безумие. К матчам готовились заранее, чтобы попасть на стадион и занять хорошие места, нужно было приехать минимум за час до игры. Зачастую приходилось идти пешком почти через весь город, ведь транспорт был забит до отказа, а индустрия такси ещё не была развита в достаточной степени. Ещё сложнее было вернуться после футбола домой: маршрутки и автобусы в эти дни явно ставили рекорды прибыли! Впрочем, прогулка домой была вполне кстати: всё равно из-за бешеного адреналина спать не хотелось ещё долго.
Стадион "Спартак" во Владикавказе в 90-е
Наши дни
Сегодня, приезжая во Владикавказ, сложно найти какие-либо следы футбольного бума. Дети во дворах предпочитают гаджеты, футбольных полей между домами практически нет. Трудно встретить в городе какие-либо афиши или плакаты, сообщающие о футбольных матчах. Да и вряд ли бы афиша типа «Спартак» (Владикавказ) — «Чайка» (с. Песчанокопское) вызвала бы какой-то ажиотаж. Ещё грустнее от того, что «Алания» болтается в середине турнирной таблицы ПФЛ, а представители уже упомянутого села Песчанокопское в Ростовской области с большой вероятностью в следующем сезоне будут выступать в ФНЛ.
Сегодня «Спартак-Алания» представляет собой весьма специфическое зрелище. Клуб сделал ставку на местных воспитанников, претензий к ним нет, они стараются, как могут. Но без качественного усиления и, главное, соответствующей финансовой базы выбраться выше невозможно. Во Владикавказ вернулся бывший форвард «Алании», ЦСКА, «Кубани» и «Урала» Спартак Гогниев, которому явно небезразличен родной клуб, министром спорта стал Владимир Габулов. Но пока какого-то принципиального сдвига в ситуации нет. Да и как он может произойти в условиях финансового кризиса в стране, да ещё и дотационной республике, в которой зарплата в 25 000 рублей в месяц считается весьма привлекательной?!
За "Аланию" успел поиграть Ройстон Дренте, выступавший за "Реал"
Когда-то во Владикавказе был один из самых впечатляющих стадионов (с превосходным видом на горы) и лучшая база на юге России. Сегодня эти объекты находятся в очень печальном состоянии, сюжет про базу Алании смотреть без слёз практически невозможно.
Никогда бы в детстве не мог и подумать, что на базе однажды буду играть сам (сегодня поле используется для матчей чемпионата республики). Но в итоге так и получилось, от самой базы фактически ничего не осталось, а поле используется для тренировок «Алании» и матчей любительских коллективов.
Матч чемпионата республики на базе "Алании"
База "Алании"
Стадион лишь своими габаритами напоминает о былом величии. На трибунах иногда собирается 3000-4000 человек, что является весьма солидным показателем для ПФЛ, но после аншлагов на 35-тысячнике всё это выглядит жалко. Театр абсурда дополняет тот факт, что одну из касс стадиона сдали местному мастеру, который теперь прямо в будке занимается ремонтом обуви.
Кто виноват?
Подробно пересказывать выпуск «Красавы» нет смысла, обязательно выделите полтора часа на то, чтобы посмотреть влог. Но факт заключается в том, что в 2013 году компания «Русгидро» выделила $ 40 млн руководству «Алании», чтобы превратить владикавказцев в стабильный клуб РПЛ. Вместо этого «Алания» фактически прекратила существование, да ещё и влезла в многомиллионные долги, которые клуб так и не смог выплатить.
"Русгидро" подписывает контракт на спонсорство "Алании"
Сомнительные трансферы, приглашение игроков, гигантские агентские выплаты, которые, вполне вероятно, оседали в карманах не агентов, а кого-то другого. Всё это характеризовало менеджмент владикавказского клуба в те годы.
Например, никого не смутил случай, связанный с переходом в «Алании» румынского защитника Иона Меры. Тот провёл всего несколько матчей за владикавказский клуб, после чего был отчислен из-за профнепригодности. При этом агент за такой переход получал от 1 до 4 млн евро. Случай Меры не единственный. Так, большие вопросы у болельщиков и специалистов вызывали переходы Вандиньо, Диего Маурисио и других малоизвестных игроков, которых представляли, как будущих надежд «Алании». Практически все они затем пропадали из клуба, кого-то отчисляли, но агенты (или кто-то под видом агентов?) свои миллионы получали.
За аренду Вандиньо «Алания» заплатила около 25 миллионов рублей, а агентская комиссия составила 40 миллионов рублей. Абсолютно сумасшедшие и пугающие цифры трат владикавказцев могли повергнуть в шок.
Стоит отметить и переход в «Аланию» защитника Заурбека Плиева, который в настоящее время выступает за «Ахмат». Трансфер Плиева из «Астаны» в «Аланию» помог осуществить футбольный агент Алексей Тильман, но, как признался агент, он так и не получил никакой комиссии, хотя ему полагалось около 15 тысяч евро. Впрочем, через несколько лет ему позвонили из прокуратуры и сообщили, что по документам «Алания» якобы выплатила Тильману несколько миллионов евро!! До сих пор неизвестно, кто именно получил эти деньги.
В подобных ситуациях за всё несёт ответственность руководитель, допустивший такое. Прокуратура РФ решила именно также, инициировав дело в отношении Александра Стельмаха, который по документам был руководителем клуба. В то же время, реальным главой команды, как утверждает бывший член попечительского совета и экс-председатель парламента РСО-Алания Сергей Такоев, был Валерий Газзаев, который фактически назначил своего сына, Владимира, главным тренером, несмотря на отсутствие профессионального опыта. Виноваты, конечно, и члены попечительского совета, которые лишь номинальным образом выполняли свою работу. Несмотря на гигантские траты клуба, они до последнего верили и доверяли Газзаеву, не одёргивали фактического президента, несмотря на угрожающую ситуацию.
Абсолютная власть несёт явные угрозы. Это видно и в политике, и в бизнесе, и в футболе. Пример «Алании» показателен: возможно и, наверное, Газзаев хотел вновь превратить владикавказский клуб в чемпиона России, но с молчаливого согласия руководства допустил ошибки, которые привели к полному краху. Весьма символично и то, что произошло дальше. По сути, никто так и не понёс ответственность за гигантские траты и растраты. После этого Газзаев пытался стать президентом РФС, лоббировал создание объединённого чемпионата России и Украины, но получив крымский привет с «вежливыми людьми» или «зелёными человечками». В итоге доверенное лицо Владимира Путина вполне ожидаемо заняло кресло депутата.
Отец и сын Газзаевы
Газзаев отказался от общения с Савиным, ранее Валерий Георгиевич разругался со многими спортивными журналистами, испортились у него отношения и с фанатами. Сегодня во Владикавказе он фактически превратился в персону нон-грата. Показательно, что Газзаев даже не приехал на матч легенд осетинского футбола, который собрал более 40 футболистов разных эпох. Недавно Валерий Георгиевич посетил турнир по борьбе, проходивший во Владикавказе. В итоге специалиста нещадно освистали.
Последствия развала «Алании» видны невооружённым взглядом. Помимо снижения зрительского интереса и ветшания спортивных объектов, стоит отметить и резкое сокращение талантливых молодых футболистов в Осетии. Кого вообще можно выделить из представителей юного поколения? Был Хетаг Хосонов, но он пока так и не закрепился в ЦСКА.
Довольно любопытный персонаж – Сослан Лысенко, который из «Алании» отправился во второй дивизион чемпионата Дании. Его команда «Фремад Амагер» близка к тому, чтобы выйти в элитный дивизион. Но 19-летний Лысенко пока преимущественно выходит на замену. Получается, что после поколения Дзагоева у нас, фактически, полная пустота и провал.
Футбольная жизнь в республике есть, но она сейчас крутится вокруг чемпионата РСО-Алании. В структуру турнира входят порядка 30 различных клубов, но заветной целью любого футболиста является получение контракта где-нибудь во второй лиге в центральной России. По крайней мере, там хоть будут платить.
Любопытно и то, что в чемпионате республики выступают и профессиональные футболисты. Например, за один из клубов играет бывший полузащитник ЦСКА Алан Кусов, даже вызывавшийся в сборную России. Вот и получается, что чемпионат региона вызывает чуть ли не больший интерес, чем «Алания», у которой пока нет задач по выходу в ФНЛ, не говоря уже об РПЛ. Больно, что человек, вернувшийся во Владикавказ, чтобы вновь подарить нам еврокубки, оставил после себя выжженную землю.
Фото - "Спутник Алания", Noar.ru, группа ФК "Галон" ВК, Region15.ru
Антон Мозговой, Владикавказ, Rusfootball.info