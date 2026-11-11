Иванов - о будущем в "Рубине": мы прекрасно понимаем, какие задачи должны стоять перед командой

- Мы просто стараемся качественно делать свою работу, не обращая внимания на внешние факторы. Вот, например, дадут нам еще две недели — мы в свою очередь отдадим все силы, чтобы команде было хорошо.
Если мы берем в целом, то мы все прекрасно понимаем, какие амбиции и задачи должны стоять перед командой. Поэтому мы пытаемся всё делать на пользу клубу, чтобы ситуация улучшилась, - цитирует Иванова "Матч ТВ".
Напомним, что в октябре казанский "Рубин" объявил об отставке Франка Артиги с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Кузьмин, входивший в тренерский штаб испанца. Под его руководством команда одержала две победы в Российской Премьер-Лиге подряд и на данный момент располагается на восьмой строчке в турнирной таблице с 18 набранными очками в своем активе.
Сообщалось, что Кузьмин будет работать с командой до зимней паузы, а руководство определится с его будущим по итогам оставшихся матчей.