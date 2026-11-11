Шатов вошел в тренерский штаб сборной России

- Олег Шатов присоединился к тренерскому штабу сборной России U17!
Экс-футболист национальной команды и трёхкратный чемпион страны Олег Шатов вошёл в тренерский штаб юношеской сборной на УТС в Каире, - сообщает пресс-служба РФС.
Напомним, что Олег Шатов выступал за петербургский "Зенит", "Урал", "Анжи" и "Краснодар". После завершения профессиональной карьеры футболиста он был исполняющим обязанности главного тренера "Урала", а также входил в тренерский штаб "шмелей".
Сборная России до 17 лет сегодня, 11 ноября, проведет товарищеский матч со сверстниками из Египта - встреча состоится в Гизе. Также они сыграют с этим же соперником 13 числа.