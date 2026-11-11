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Шалимов - о чемпионской гонке: нет ни одной команды, способной выдать четыре уверенных матча

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Шалимова, сейчас в РПЛ нет фаворита в чемпионской гонке.

- Фаворитом я не назову никого.
Нет ни одной команды, которая способна выдать четыре уверенные игры подряд.

Даже победные серии не дают никакой уверенности, - сказал Шалимов в эфире "Матч ТВ".

По итогам 14 сыгранных туров петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 31 набранным баллом, на второй строчке располагается московское "Динамо" с таким же количеством очков. Тройку лидеров замыкает столичный "Спартак" с 29 очками.

Напомним, что петербуржцы являются действующими чемпионами страны - они завоевывали трофей семь раз за последние восемь лет.

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