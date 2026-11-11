Шалимов - о чемпионской гонке: нет ни одной команды, способной выдать четыре уверенных матча

- Фаворитом я не назову никого.
Нет ни одной команды, которая способна выдать четыре уверенные игры подряд.
Даже победные серии не дают никакой уверенности, - сказал Шалимов в эфире "Матч ТВ".
По итогам 14 сыгранных туров петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 31 набранным баллом, на второй строчке располагается московское "Динамо" с таким же количеством очков. Тройку лидеров замыкает столичный "Спартак" с 29 очками.
Напомним, что петербуржцы являются действующими чемпионами страны - они завоевывали трофей семь раз за последние восемь лет.