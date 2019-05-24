Акинфеев: точно отработаю 3 года по контракту с ЦСКА. Что дальше - не знаю

Вратарь и капитан московских "армейцев" на встрече со студентами РГГУ рассказал о своём будущем


- Вы завершили карьеру в сборной. Чем собираетесь заниматься после завершения карьеры?

- У меня контракт с ЦСКА на 3 года, его я точно отработаю. Что дальше – не знаю. Когда я пойму – узнают все, - приводит слова игрока "Спорт-Экспресс".

Акинфеев не очень помогает молодому ЦСКА. Иногда даже наоборот

Источник

Фото: twitter.com/sportsru
Теги: Акинфеев ЦСКА сборная России
Сегодня, 17:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама