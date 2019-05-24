Акинфеев: точно отработаю 3 года по контракту с ЦСКА. Что дальше - не знаю
Вратарь и капитан московских "армейцев" на встрече со студентами РГГУ рассказал о своём будущем
- Вы завершили карьеру в сборной. Чем собираетесь заниматься после завершения карьеры?
- У меня контракт с ЦСКА на 3 года, его я точно отработаю. Что дальше – не знаю. Когда я пойму – узнают все, - приводит слова игрока "Спорт-Экспресс".
Акинфеев не очень помогает молодому ЦСКА. Иногда даже наоборот
Источник
Фото: twitter.com/sportsru
- Вы завершили карьеру в сборной. Чем собираетесь заниматься после завершения карьеры?
- У меня контракт с ЦСКА на 3 года, его я точно отработаю. Что дальше – не знаю. Когда я пойму – узнают все, - приводит слова игрока "Спорт-Экспресс".
Акинфеев не очень помогает молодому ЦСКА. Иногда даже наоборот
Источник
Фото: twitter.com/sportsru