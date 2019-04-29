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Акинфеев не очень помогает молодому ЦСКА. Иногда даже наоборот
Главный старожил и лидер команды Гончаренко – разочарование этой весны. Из-за ошибок капитана ЦСКА может остаться без Лиги Чемпионов. О том, где не выручил бывший вратарь сборной
Но в первой же игре после перерыва возникла масса проблем. Снова не работала тактика, поэтому Гончаренко приходилось по ходу встречи менять количество центральных защитников, долго выходили из зимней спячки Чалов и Влашич, но главное – подвёл тот, от кого этого не ждали.
Акинфеев дважды пропустил между ног. Удары шли плотные и с близкого расстояния, так что прямыми привозами такие мячи, наверное, не назовёшь. Но и пройти мимо того, что самый опытный вратарь нашей лиги пропустил два мяча, которые шли аккурат в него, тоже не получится.
Гнобить защитников, кстати, Акинфеев хуже не стал. В этом компоненте он остаётся на высоте даже в самые тяжёлые моменты его карьеры.
«Арсеналу» ЦСКА проиграл без шансов. И можно было бы не уделять слишком много внимания игре Акинфеева. Потому что вся команда играла плохо, а ошибки вратаря не были уж совсем катастрофическими.
В двух следующих турах ЦСКА не пропускал. У «Рубина» вообще не было моментов, а вот с «Уралом» Игорь допустил несколько помарок, но ими не воспользовались игроки Парфёнова. Зато дальше была «Уфа».
Здесь Акинфеев ошибся уже на выходе, из-за чего башкирцы отыграли один мяч и поверили в возможность камбэка, который в итоге и случился.
Самое неприятное – при вполне комфортном счёте дрогнул самый опытный и в теории самый значимый игрок команды. В начале сезона, когда молились на Игоря как на того самого дядьку в команде пацанов, имели в виду явно что-то другое.
По «Спартаку» претензий к Акинфееву быть не могло. Он не только не пропустил, но и дважды выручил. После победы в дерби можно в ЦСКА можно было снова верить. Но – не долго.
В следующем же туре с «Оренбургом» москвичи проиграли дома, а Акинфеев пропустил три. Второй залетел в ближний вратарский угол, причём удар Сутормина шёл со средней дистанции.
За ударом Деспотовича Акинфеев даже не стал прыгать
С «Локомотивом» Игорь неплохо включался в концовке, когда надавил соперник, а против «Анжи» Акинфееву пришлось только пару раз вступать в игру.
А вот в главной игре апреля против «Краснодара» Игорь снова подвёл партнёров. И снова ошибка была не похожа на предыдущие. На этот раз Акинфеев неудачно сыграл ногами, из-за чего развернулась атака «быков» и ЦСКА пропустил быстрый гол.
На пресс-конференции Гончаренко признался, что этот самый мяч изменил всю игру и позволил «Краснодару» диктовать свои условия.
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Впереди ещё четыре игры, шансы на Лигу Чемпионов у ЦСКА остаются. Правда, соперники ничего хорошего не обещают: впереди чемпионский «Зенит» и неудобное «Динамо». У соперников календарь намного проще.
Тем более в «армейцев» тяжело верится после настолько тяжёлой весны, за которую ЦСКА разбазарил почти все шансы из-за неудачной игры лидеров: из девяти матчей команда Гончаренко потеряла очки в пяти. В четырёх из них Акинфеев допускал промашки – от абсолютно жестоких (де-факто предголевая на игрока «Краснодара») до не самых кошмарных (не выручил против «Оренбурга»).
Удивительно, но в решающий момент молодой и неопытный ЦСКА подводил игрок, от которого этого ждали меньше всего.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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