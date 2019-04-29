Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Акинфеев не очень помогает молодому ЦСКА. Иногда даже наоборот

Главный старожил и лидер команды Гончаренко – разочарование этой весны. Из-за ошибок капитана ЦСКА может остаться без Лиги Чемпионов. О том, где не выручил бывший вратарь сборной

Эксперты и журналисты по-настоящему поверили в ЦСКА зимой. Тогда москвичам рисовали чуть ли не более высокие шансы на чемпионство, чем лидирующему «Зениту». По всему выходило, что молодёжный задор помножится на опыт, приобретённый за полгода работы с Гончаренко, больше не будут отвлекать еврокубки, а тренер наконец-то определится с рабочей схемой. И тогда – у ЦСКА не будет конкурентов.

Но в первой же игре после перерыва возникла масса проблем. Снова не работала тактика, поэтому Гончаренко приходилось по ходу встречи менять количество центральных защитников, долго выходили из зимней спячки Чалов и Влашич, но главное – подвёл тот, от кого этого не ждали.

Акинфеев дважды пропустил между ног. Удары шли плотные и с близкого расстояния, так что прямыми привозами такие мячи, наверное, не назовёшь. Но и пройти мимо того, что самый опытный вратарь нашей лиги пропустил два мяча, которые шли аккурат в него, тоже не получится.


Гнобить защитников, кстати, Акинфеев хуже не стал. В этом компоненте он остаётся на высоте даже в самые тяжёлые моменты его карьеры.


«Арсеналу» ЦСКА проиграл без шансов. И можно было бы не уделять слишком много внимания игре Акинфеева. Потому что вся команда играла плохо, а ошибки вратаря не были уж совсем катастрофическими.

В двух следующих турах ЦСКА не пропускал. У «Рубина» вообще не было моментов, а вот с «Уралом» Игорь допустил несколько помарок, но ими не воспользовались игроки Парфёнова. Зато дальше была «Уфа».

Здесь Акинфеев ошибся уже на выходе, из-за чего башкирцы отыграли один мяч и поверили в возможность камбэка, который в итоге и случился.


Самое неприятное – при вполне комфортном счёте дрогнул самый опытный и в теории самый значимый игрок команды. В начале сезона, когда молились на Игоря как на того самого дядьку в команде пацанов, имели в виду явно что-то другое.

По «Спартаку» претензий к Акинфееву быть не могло. Он не только не пропустил, но и дважды выручил. После победы в дерби можно в ЦСКА можно было снова верить. Но – не долго.

В следующем же туре с «Оренбургом» москвичи проиграли дома, а Акинфеев пропустил три. Второй залетел в ближний вратарский угол, причём удар Сутормина шёл со средней дистанции.


За ударом Деспотовича Акинфеев даже не стал прыгать


С «Локомотивом» Игорь неплохо включался в концовке, когда надавил соперник, а против «Анжи» Акинфееву пришлось только пару раз вступать в игру.

А вот в главной игре апреля против «Краснодара» Игорь снова подвёл партнёров. И снова ошибка была не похожа на предыдущие. На этот раз Акинфеев неудачно сыграл ногами, из-за чего развернулась атака «быков» и ЦСКА пропустил быстрый гол.


На пресс-конференции Гончаренко признался, что этот самый мяч изменил всю игру и позволил «Краснодару» диктовать свои условия.

***

Впереди ещё четыре игры, шансы на Лигу Чемпионов у ЦСКА остаются. Правда, соперники ничего хорошего не обещают: впереди чемпионский «Зенит» и неудобное «Динамо». У соперников календарь намного проще.

Тем более в «армейцев» тяжело верится после настолько тяжёлой весны, за которую ЦСКА разбазарил почти все шансы из-за неудачной игры лидеров: из девяти матчей команда Гончаренко потеряла очки в пяти. В четырёх из них Акинфеев допускал промашки – от абсолютно жестоких (де-факто предголевая на игрока «Краснодара») до не самых кошмарных (не выручил против «Оренбурга»).

Удивительно, но в решающий момент молодой и неопытный ЦСКА подводил игрок, от которого этого ждали меньше всего.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Акинфеев Краснодар Оренбург Арсенал Тула Гончаренко
Сегодня, 12:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(6)
#6  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 13:44)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Looka
что фамилия тренера ЦСКА - ГАнчаренко (он белорус).

Да вы все достали уже.Мы говорим по-русски.
Давайте тогда говорить ЛиверпуЛ(без ь)и т.д.


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#5  малкавиан  Санта-Моника (Сегодня, 13:41)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Looka
фамилия тренера ЦСКА - ГАнчаренко (он белорус)


его фамилия - Ганчарэнка.
неоднократно.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
#4  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:31)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Уважаемый автор, Григорий Каленов. Я не имею замечаний по содержанию статьи и во многом согласен с Вами. Но все-таки журналист должен быть более внимателен к своим текстам.
Во-первых, уже неоднократно отмечалось, что фамилия тренера ЦСКА - ГАнчаренко (он белорус). Во-вторых, извините, но первая Ваша фраза (Главный старожил и лидер команды Гончаренко – разочарование этой весны) - написана по-журналистски неграмотно. Из написанного следует, что именно Гончаренко (орфография Ваша) является главным старожилом и лидером команды.
Не сочтите это придирками, с удовольствием читаю Ваши статьи. Просто "совершенству нет предела".


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#3  LEGOLAS-22  Красногорск (Сегодня, 13:23)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Да паузу уже дайте ему. Помазун с Ромой достойно отыграл, пусть играет концовку.
Игорянчик подустал что ли, столько привозов за последнее время.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#2  miktar   (Сегодня, 13:15)
  • -1
  •  (7)

Чтобы завистники получили по заслугам.

Игорь, мы за тебя, тебя травили всё время , после травмы от ублюдка №11.

Ты выдержишь.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 12:50)
  • 0
  •  (12)
online

Удивительно, но в решающий момент молодой и неопытный ЦСКА подводил игрок, от которого этого ждали меньше всего.

Ничего удивительно тут в общем-то нет. Делать ляпы в решающий момент - это стиль Акинфеева. Надо только приглядеться к нему повнимательней. Что, кстати автор и сделал.
Молодец, Григорий Каленов. Сегодня пять баллов!
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама