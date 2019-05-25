Акинфеев считает, что победа над "Крыльями Советов" станет для ЦСКА достойным окончанием сезона
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от заключительного матча чемпионата России-2018/19 против "Крыльев Советов".
"Наши домашние матчи этой весны показали, что соперники играю "от ножа". Даже с "Анжи" не было такого, что мы "прикурили" и спокойно довели дело до конца. На своем стадионе в этом чемпионате мы играли не так хорошо, как могли бы, и только победа над "Крыльями" станет достойным окончанием сезона", – приводит слова Акинфеева твиттер армейцев.
"Наши домашние матчи этой весны показали, что соперники играю "от ножа". Даже с "Анжи" не было такого, что мы "прикурили" и спокойно довели дело до конца. На своем стадионе в этом чемпионате мы играли не так хорошо, как могли бы, и только победа над "Крыльями" станет достойным окончанием сезона", – приводит слова Акинфеева твиттер армейцев.