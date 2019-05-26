Бабаев: есть предпосылки, что мы договоримся с "Эвертоном" по Влашичу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвёл итоги сезона и прокомментировал трансферные слухи, которые ходят вокруг московских "армейцев":

- Мы довольны. Получился праздник. День рождения нашего президента, баскетболисты пришли к нам в гости с кубком, самая крупная победа в сезоне, великолепная игра, Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром. Только положительные эмоции.

Понятно, что хотелось оказаться повыше в таблице. Зато на финише второй сезон подряд обходим "Спартак". Мелочь, но приятно.

Начинать с группы Лиги Европов очень важно. Без всех этих квалификационных матчей. Это серьёзное подспорье для полноценной подготовки к сезону. Довольны тем, что закончили на мажорной ноте.

- Бекао сказал, что не знает насчёт своего будущего...

- Мы продвинулось в этом вопросе, но пока не удалось договориться окончательно, но я очень надеюсь, что мы сохраним его в команде.

Влашич? Такая же ситуация. Прогресс есть. Есть предпосылки, что мы договоримся с "Эвертоном".

Дзагоев? Очень близки к компромиссному варианту.

Про Марио сам читаю с интересом новости, но подтверждений этим новостям нет, - приводит слова генерального директора клуба корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Теги: ЦСКА Бекао Влашич Эвертон Бабаев
Сегодня, 17:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама