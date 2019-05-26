Бабаев: есть предпосылки, что мы договоримся с "Эвертоном" по Влашичу
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвёл итоги сезона и прокомментировал трансферные слухи, которые ходят вокруг московских "армейцев":
- Мы довольны. Получился праздник. День рождения нашего президента, баскетболисты пришли к нам в гости с кубком, самая крупная победа в сезоне, великолепная игра, Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром. Только положительные эмоции.
Понятно, что хотелось оказаться повыше в таблице. Зато на финише второй сезон подряд обходим "Спартак". Мелочь, но приятно.
Начинать с группы Лиги Европов очень важно. Без всех этих квалификационных матчей. Это серьёзное подспорье для полноценной подготовки к сезону. Довольны тем, что закончили на мажорной ноте.
- Бекао сказал, что не знает насчёт своего будущего...
- Мы продвинулось в этом вопросе, но пока не удалось договориться окончательно, но я очень надеюсь, что мы сохраним его в команде.
Влашич? Такая же ситуация. Прогресс есть. Есть предпосылки, что мы договоримся с "Эвертоном".
Дзагоев? Очень близки к компромиссному варианту.
Про Марио сам читаю с интересом новости, но подтверждений этим новостям нет, - приводит слова генерального директора клуба корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
- Мы довольны. Получился праздник. День рождения нашего президента, баскетболисты пришли к нам в гости с кубком, самая крупная победа в сезоне, великолепная игра, Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром. Только положительные эмоции.
Понятно, что хотелось оказаться повыше в таблице. Зато на финише второй сезон подряд обходим "Спартак". Мелочь, но приятно.
Начинать с группы Лиги Европов очень важно. Без всех этих квалификационных матчей. Это серьёзное подспорье для полноценной подготовки к сезону. Довольны тем, что закончили на мажорной ноте.
- Бекао сказал, что не знает насчёт своего будущего...
- Мы продвинулось в этом вопросе, но пока не удалось договориться окончательно, но я очень надеюсь, что мы сохраним его в команде.
Влашич? Такая же ситуация. Прогресс есть. Есть предпосылки, что мы договоримся с "Эвертоном".
Дзагоев? Очень близки к компромиссному варианту.
Про Марио сам читаю с интересом новости, но подтверждений этим новостям нет, - приводит слова генерального директора клуба корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.