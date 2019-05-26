Агент Эрнандеса подтвердил, что футболист покинет ЦСКА

Агент Абеля Эрнандеса Пабло Бентанкур сообщил, что его клиент точно покинет ЦСКА, однако может продолжить карьеру в России.

"Абель определённо уходит из ЦСКА. Ведь он больше не играет. Ничего не исключаем по будущему. Он может перейти в другую российскую команду и остаться в России", - цитирует агента "Чемпионат".
Теги: Эрнандес ЦСКА
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