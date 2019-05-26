Две команды, умывшие московский «Спартак». Сборная лучших игроков 30-го тура

Костяк символической сборной на этот раз составляют игроки «Оренбурга», который перестрелял «красно-белых» не только по голам, но и по моментам, и ЦСКА , обогнавшего непримиримого соперника на ленточке второй сезон подряд.Да, команда Евсеева проиграла, но за пропущенный мяч после роскошного штрафного Фернандеша с вратаря много не возьмёшь. Благодаря Беленову до последних минут сохранялась интрига - он взял пенальти и отразил шесть ударов. Не просто так уже сейчас ходят слухи, что Беленовым настойчиво интересуются другие клубы нашей лиги.Правый защитник показал приличные цифры в игре против «Спартака». Малых отдал четыре точные передачи в штрафную, сделал три успешных отбора и четыре подбора. Уверенный и качественный матч от Андрея – фланги у Федотова в этом сезоне были в полном порядке.Здорово подключившись в начале второго тайма, забил второй мяч своей команды, после чего началось футбольное избиение. В обороне допустил ошибку только однажды, когда его продавил Шейдаев. В остальном – действовал чисто (один отбор и семь перехватов) и здорово начинал атаки.



Михаил Сиваков, «Оренбург»



Центральный защитник регулярно прекращал рейды «красно-белых». Сиваков сделал два отбора и девять перехватов, но куда более важно, что он выбил мяч из пустых ворот, когда, казалось, уже сравнивал счёт Ещенко.



Георгий Щенников, ЦСКА



Провёл не самый выдающийся матч, но среди других левых защитников, игравших в этом туре, выглядел предпочтительно. Сделал голевую передачу в игре против «Крыльев», охотно подключался к наступлениям (благо соперник позволял) и подчищал, когда это было необходимо.



Игорь Горбатенко, «Арсенал»



Полузащитник тульской команды забил мяч и отдал голевую передачу. При этом умудрился показать не самые плохие цифры в разрушении. Особенно, это касается перехватов.







Рикардо Алвеш, «Оренбург»



Проводит второй тур подряд очень мощно. Открыл счёт в игре против «Спартака». Был близок к тому, чтобы оформить дубль, но немного не повезло – попал в штангу. Создал для партнёров три голевых момента и отдал три обостряющих передачи.



Яка Бийол, ЦСКА



Изначально опорник Бийол достаточно быстро переквалифицировался в атакующего полузащитника. Во многих компонентах позиция эта гораздо тоньше, так что молодого игрока стоит похвалить отдельно. В игре против «Крыльев» сделал два ассиста и создал три голевых момента.



Альтернатива – Арнор Сигурдссон, ЦСКА



Забил гол и отдал голевую передачу, довёл точность пасов до показателя 96 процентов. Точно так же, как и Бийол, заслужил попадания в сборную, просто действовал на своей родной позиции, поэтому стал альтернативой партнёру.



Мануэль Фернандеш, «Локомотив»



Противоречивая игра получилась для португальца. Не забил пенальти, зато оформил победный гол, который вывел «Локо» в Лигу чемпионов. Скорее всего, это последняя игра полузащитника в составе «железнодорожников». В таком случае проводы получилось удачными – гол и пять удачных обводок это хороший показатель.







Кирилл Панченко, «Динамо»



На новом стадионе «бело-голубые» преобразились: выдали яркий матч и собрали много болельщиков. Преобразился и, казалось, заглохнувший в этом сезоне Панченко. Кирилл оформил дубль и трижды проходил соперников с помощью дриблинга.



Фёдор Чалов, ЦСКА



Самый результативный игрок нашей лиги. При этом – самый молодой в истории. Чалов забил два гола (в том числе победный), создал для партнёра голевой момент и отдал одну обостряющую передачу.



Интересно, останется ли он в ЦСКА на следующий сезон?





Фото: официальный сайт ЦСКА, РИА Новости/Виталий Тимкив