"Краснодар" назвал даты матчей с ЦСКА, "Спартаком" и "Ростовом" на Кубке Матч Премьер

"Краснодар" назвал даты своих матчей на летнем Кубке Матч Премьер в Австрии.

27 июня. "Краснодар" — ЦСКА

30 июня. "Краснодар" — "Ростов"

4 июля. "Спартак" — "Краснодар"

Все матчи турнира пройдут в австрийском городе Пёллау на стадионе "Шпортплац ТСВ Пёллау". Турнир пройдет в один круг без плей-офф.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар ЦСКА Ростов Спартак
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