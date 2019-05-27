"Краснодар" назвал даты матчей с ЦСКА, "Спартаком" и "Ростовом" на Кубке Матч Премьер
"Краснодар" назвал даты своих матчей на летнем Кубке Матч Премьер в Австрии.
27 июня. "Краснодар" — ЦСКА
30 июня. "Краснодар" — "Ростов"
4 июля. "Спартак" — "Краснодар"
Все матчи турнира пройдут в австрийском городе Пёллау на стадионе "Шпортплац ТСВ Пёллау". Турнир пройдет в один круг без плей-офф.
ФК "Краснодар"
27 июня. "Краснодар" — ЦСКА
30 июня. "Краснодар" — "Ростов"
4 июля. "Спартак" — "Краснодар"
Все матчи турнира пройдут в австрийском городе Пёллау на стадионе "Шпортплац ТСВ Пёллау". Турнир пройдет в один круг без плей-офф.
ФК "Краснодар"