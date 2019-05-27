Павел Новиков: хотелось бы, чтобы каждый второй житель страны занимался футболом

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков выступил на проходящей в Москве конференции РФС.

"Мы помогали проводить чепмпионат мира. Получилось неплохо. Сейчас министерство смотрит на РФС с большой надеждой в отношении подготовки Евро-2020 и надеемся, что чемпионат Европы пройдет еще лучше, еще качественнее. Ведь пределов совершенству нет. Все, что зависит от Минспорта, мы сделаем и окажем максимальное содействие.

Мы уделяем очень большое внимание футболу. Есть программа развития футбола. Строим футбольные объекты. Есть программа "Спорт — норма жизни". Нам бы хотелось, чтобы каждый второй житель страны занимался футболом. Это не шутка, это реальность, которой мы, уверен, достигнем", - приводит слова Новикова Sport24.
Теги: Новиков
Сегодня, 11:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама