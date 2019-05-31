Президент "Ростова": остаться или уйти, зависит от желания Еременко. Мы никого удерживать не будем
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал о трансферных планах клуба, затронув тему возможного ухода полузащитника Романа Еременко.
"Мы прекрасно понимаем, какие позиции нас интересуют. Мы хотим качественных игроков, которые нас усилят, и талантливую молодежь. Сейчас не стоит задача комплектования команды с нуля как два года назад, когда мы принимали клуб — тогда было всего несколько игроков и полтора миллиарда долгов. Никто не хотел сюда идти.
Сегодня команда укомплектована, у нас нет проблем, многие вернутся из аренды, а кого-то отдадим в аренду, чтобы игроки получали игровую практику и могли прогрессировать. Трансферная работа никогда не останавливается — ведутся постоянные просмотры и переговоры. Нам надо понять, кто уходит. Допустим, Роман Еременко — он остается или уходит? Это зависит от желания игрока. С одной стороны, за недолгий срок его полюбили наши болельщики, у него здесь корни по отцу, он стал ключевым игроком состава, здесь хорошая атмосфера и тренер, с которым он хочет работать. С другой стороны — другая команда в еврокубках и лучшее финансовое положение. Что он выберет? И так со многими. Исходя из этого, будем принимать решение.
Мы никого удерживать не будем. Если игрок хочет уйти — пусть идет. Он мозгами уже не с нами. Нет смысла держать и не отпускать таких игроков. Нам нужны футболисты, которые хотят играть за "Ростов" и добиваться успеха вместе с нами. Мы будем продавать игроков. Нам нужны деньги. У нас нет серьезных спонсоров и непростая финансовая ситуация: долги, зарплаты, налоги, операционные платежи — за это все надо платить. Трансферы — это значительная часть доходов бюджета клуба. Плюс финансовый фэйр-плей никто не отменял. Сегодня мы не можем позволить не продавать игроков", - цитирует Арутюнянца Sport24.ru.
"Мы прекрасно понимаем, какие позиции нас интересуют. Мы хотим качественных игроков, которые нас усилят, и талантливую молодежь. Сейчас не стоит задача комплектования команды с нуля как два года назад, когда мы принимали клуб — тогда было всего несколько игроков и полтора миллиарда долгов. Никто не хотел сюда идти.
Сегодня команда укомплектована, у нас нет проблем, многие вернутся из аренды, а кого-то отдадим в аренду, чтобы игроки получали игровую практику и могли прогрессировать. Трансферная работа никогда не останавливается — ведутся постоянные просмотры и переговоры. Нам надо понять, кто уходит. Допустим, Роман Еременко — он остается или уходит? Это зависит от желания игрока. С одной стороны, за недолгий срок его полюбили наши болельщики, у него здесь корни по отцу, он стал ключевым игроком состава, здесь хорошая атмосфера и тренер, с которым он хочет работать. С другой стороны — другая команда в еврокубках и лучшее финансовое положение. Что он выберет? И так со многими. Исходя из этого, будем принимать решение.
Мы никого удерживать не будем. Если игрок хочет уйти — пусть идет. Он мозгами уже не с нами. Нет смысла держать и не отпускать таких игроков. Нам нужны футболисты, которые хотят играть за "Ростов" и добиваться успеха вместе с нами. Мы будем продавать игроков. Нам нужны деньги. У нас нет серьезных спонсоров и непростая финансовая ситуация: долги, зарплаты, налоги, операционные платежи — за это все надо платить. Трансферы — это значительная часть доходов бюджета клуба. Плюс финансовый фэйр-плей никто не отменял. Сегодня мы не можем позволить не продавать игроков", - цитирует Арутюнянца Sport24.ru.