Полузащитник "Легии" Шимански стал игроком московского "Динамо"

Первым новичком @FCDM_official в летнее межсезонье стал польский атакующий полузащитник Себастьян Шимански. Подробности - совсем скоро на нашем официальном сайте! pic.twitter.com/EGJJs0pPa8 — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) May 31, 2019

"Динамо" объявил о переходе 20-летнего полузащитника Себастьяна Шимански. Как сообщает официальный сайт московского клуба, контракт с Шимански рассчитан на пять лет.Атакующий хавбек, ставший в нынешнем сезоне вице-чемпионом страны с польским клубом "Легия", сейчас находится на сборе национальной сборной Польши и присоединится к "Динамо" в ближайшее время.