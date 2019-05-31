Полузащитник "Легии" Шимански стал игроком московского "Динамо"

"Динамо" объявил о переходе 20-летнего полузащитника Себастьяна Шимански. Как сообщает официальный сайт московского клуба, контракт с Шимански рассчитан на пять лет.

Атакующий хавбек, ставший в нынешнем сезоне вице-чемпионом страны с польским клубом "Легия", сейчас находится на сборе национальной сборной Польши и присоединится к "Динамо" в ближайшее время.

Теги: Шимански Легия Динамо
Вчера, 23:14
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