ВТБ начинает с победы. "Динамо" приобрело поляка, которого не смог подписать ЦСКА
Считающийся одним из самых талантливых игроков поколения Шиманьски продолжит карьеру в команде Хохлова. "Бело-голубые" сделали серьёзное заявление - и оно очень убедительно
С чем у вас ассоциируется "Динамо" последних лет? Представить легко: ФНЛ, безнадёга, упущенные талантливые воспитанники, за которых даже денег не смогли выручить, жалкие результаты и скандалы. Взять, например, только этот сезон.
Вначале облажались с Ташаевым. Напоследок даже подали в суд на игрока, но сели в лужу и тут. Уже осенью начались столкновения Широкова и Хохлова, подковерная борьба спортивного директора за власть в клубе. В итоге Широкова выгнали, но только в конце сезона, когда в "Динамо" приходили новые хозяева из ВТБ (они купили клуб всего за один рубль у общества "Динамо", поскольку предыдущие владельцы не могли платить долги). И печальные результаты - почти до самого финиша только и пытались что уберечься от стыковых игр.
Но теперь у "Динамо" новые владельцы. И новый человек, который отвечает за трансферы, Роман Орещук (он уже работал с "бело-голубым").
Теперь есть и первое подписание. Очень амбициозное и, на данный момент выглядит так, крайне удачное.
Шиманьски из "Легии" пытался увести ещё ЦСКА год назад. Тогда, как писали СМИ, было почти всё готово, но в последний момент сделку отменили из-за разыгравшегося аппетита польского клуба - продающая сторона затребовала 7 миллионов евро, что было слишком для прижимистых "армейцев".
В "Динамо" Шиманьски переехал всего за 5,5 миллионов. Тут "бело-голубым" повезло (или, точнее, они воспользовались удачной ситуацией). У "Легии" проблемы с деньгами, а они ещё и не попали в Лигу чемпионов на следующий сезон. Тут уже не до трансферного кокетства.
5,5 млн евро солидная сумма по меркам нашего чемпионата (да, представьте себе, насколько всё изменилось с начала десятых годов). Особенно для команды, которая давно не выступает в еврокубках. Но деньги потрачены очень грамотно. Если всё с Шиманьски будет хорошо, "Динамо" наверняка сможет отбить потраченное и даже заработать.
А если в России не получится (Шиманьски всего 20 лет, такая вероятность есть), его всегда можно будет вернуть в Европу. Там о нём прекрасно знают. Так что рисков здесь практически никаких.
Кстати, этот трансфер наверняка полностью заслуга Орещука. Он сам был футболистом и играл в Польше, где у него осталось много знакомств. Так что свой второй заход в "Динамо" он начал блестяще.
Насколько известно, в "Динамо" Орещук находится на испытательном сроке. Если он продолжит в том же духе, руководителям клуба надо будет обязательно его оставлять.
Где он будет играть?
При схеме 4-2-3-1 Шиманьски может сыграть любого из атакующих полузащитников. Он левша, но при этом предпочитает действовать на правом фланге. Подаёт он не слишком много, предпочитая обострять разрезающими передачами.
Слева у "Динамо" есть Жоаозиньо, который не стал лучшим в лиге по ассистам только из-за весеннего перфоманса Дзюбы. Правда, не ясно, сколько ещё он будет играть за москвичей, но на данный момент позиция не самая проблемная. С центральным атакующим полузащитником - небольшая трудность. Хохлов не слишком часто играл с ним в последнее время, но, вообще, это место Панченко, который вывозил в закончившемся сезоне далеко не всегда. Справа играет Кардозу. Весной он начал показывать неплохие цифры, но в ключевые моменты матче футболист продолжает портить всё, что от него зависит.
В опорную зону ставить Шиманьски нет смысла. Не хватает оборонительных навыков.
Пока всё выглядит так, что Шиманьски начнёт справа. Но кто знает планы Хохлова?
Наверняка узнаем этим летом.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Adam Starszynski/PressFocus/MB Media/Getty Images mazowieckapilka.pl
С чем у вас ассоциируется "Динамо" последних лет? Представить легко: ФНЛ, безнадёга, упущенные талантливые воспитанники, за которых даже денег не смогли выручить, жалкие результаты и скандалы. Взять, например, только этот сезон.
Вначале облажались с Ташаевым. Напоследок даже подали в суд на игрока, но сели в лужу и тут. Уже осенью начались столкновения Широкова и Хохлова, подковерная борьба спортивного директора за власть в клубе. В итоге Широкова выгнали, но только в конце сезона, когда в "Динамо" приходили новые хозяева из ВТБ (они купили клуб всего за один рубль у общества "Динамо", поскольку предыдущие владельцы не могли платить долги). И печальные результаты - почти до самого финиша только и пытались что уберечься от стыковых игр.
Но теперь у "Динамо" новые владельцы. И новый человек, который отвечает за трансферы, Роман Орещук (он уже работал с "бело-голубым").
Теперь есть и первое подписание. Очень амбициозное и, на данный момент выглядит так, крайне удачное.
Шиманьски из "Легии" пытался увести ещё ЦСКА год назад. Тогда, как писали СМИ, было почти всё готово, но в последний момент сделку отменили из-за разыгравшегося аппетита польского клуба - продающая сторона затребовала 7 миллионов евро, что было слишком для прижимистых "армейцев".
В "Динамо" Шиманьски переехал всего за 5,5 миллионов. Тут "бело-голубым" повезло (или, точнее, они воспользовались удачной ситуацией). У "Легии" проблемы с деньгами, а они ещё и не попали в Лигу чемпионов на следующий сезон. Тут уже не до трансферного кокетства.
5,5 млн евро солидная сумма по меркам нашего чемпионата (да, представьте себе, насколько всё изменилось с начала десятых годов). Особенно для команды, которая давно не выступает в еврокубках. Но деньги потрачены очень грамотно. Если всё с Шиманьски будет хорошо, "Динамо" наверняка сможет отбить потраченное и даже заработать.
А если в России не получится (Шиманьски всего 20 лет, такая вероятность есть), его всегда можно будет вернуть в Европу. Там о нём прекрасно знают. Так что рисков здесь практически никаких.
Кстати, этот трансфер наверняка полностью заслуга Орещука. Он сам был футболистом и играл в Польше, где у него осталось много знакомств. Так что свой второй заход в "Динамо" он начал блестяще.
Хочу поздравить @papanin02 Рому Орещука с первым классным трансфером для @FCDM_official Шиманьски топ! Знаю, его очень хотел ЦСКА. Так что выиграл у армейцев битву за игрока )) pic.twitter.com/DovLARk1SG— Александр Боярский (@boyarskiy17) June 1, 2019
Насколько известно, в "Динамо" Орещук находится на испытательном сроке. Если он продолжит в том же духе, руководителям клуба надо будет обязательно его оставлять.
Где он будет играть?
При схеме 4-2-3-1 Шиманьски может сыграть любого из атакующих полузащитников. Он левша, но при этом предпочитает действовать на правом фланге. Подаёт он не слишком много, предпочитая обострять разрезающими передачами.
Слева у "Динамо" есть Жоаозиньо, который не стал лучшим в лиге по ассистам только из-за весеннего перфоманса Дзюбы. Правда, не ясно, сколько ещё он будет играть за москвичей, но на данный момент позиция не самая проблемная. С центральным атакующим полузащитником - небольшая трудность. Хохлов не слишком часто играл с ним в последнее время, но, вообще, это место Панченко, который вывозил в закончившемся сезоне далеко не всегда. Справа играет Кардозу. Весной он начал показывать неплохие цифры, но в ключевые моменты матче футболист продолжает портить всё, что от него зависит.
В опорную зону ставить Шиманьски нет смысла. Не хватает оборонительных навыков.
Пока всё выглядит так, что Шиманьски начнёт справа. Но кто знает планы Хохлова?
Наверняка узнаем этим летом.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Adam Starszynski/PressFocus/MB Media/Getty Images mazowieckapilka.pl