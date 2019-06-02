Максим Палиенко: первую игру проиграли с разницей в два мяча, это и сделало результат

Полузащитник "Нижнего Новгорода" Максим Палиенко подвел итоги матча с "Крыльями Советов" (1:0), передает корреспондентРоман Гуськов.- Ну да. Первую игру проиграли с разницей в два мяча, это и сделало результат. Разницы тоже не заметил. Мы гнули свою линию.- С первых игр ставили задачу выйти в РПЛ. Весь сезон работали. Расслабленности не было.- Конечно. Еще и забили в раздевалку. На второй тайм вышли с хорошим настроением. Но не получилось.- Ну, время идет, мы растем, работаем.- Когда вернулся, была достальгия. Все-таки 4-5 лет провел в команде. Хочется сюда возвращаться все чаще и чаще.- Не влезаю в это. Агенты занимаются этим. Я еще не узнавал. Сейчас все мысли были об игре.- Думаю, да. Столько я еще не забивал.