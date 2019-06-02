Максим Палиенко: первую игру проиграли с разницей в два мяча, это и сделало результат

Полузащитник "Нижнего Новгорода" Максим Палиенко подвел итоги матча с "Крыльями Советов" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

- Я не увидел разницы между "Крыльями" и "Нижним Новгородом".

- Ну да. Первую игру проиграли с разницей в два мяча, это и сделало результат. Разницы тоже не заметил. Мы гнули свою линию.

- Стояла задача шагнуть, попытаться или было "попали и попали"?

- С первых игр ставили задачу выйти в РПЛ. Весь сезон работали. Расслабленности не было.

- Когда забили, почувствовали, что можно еще?

- Конечно. Еще и забили в раздевалку. На второй тайм вышли с хорошим настроением. Но не получилось.

- Про себя что можешь сказать? Я вижу, что возмужал, стал настоящим игроком.

- Ну, время идет, мы растем, работаем.

- Поиграв за дубль "Крыльев", тебе предрекали большое будущее.

- Когда вернулся, была достальгия. Все-таки 4-5 лет провел в команде. Хочется сюда возвращаться все чаще и чаще.

- Из Премьер-лиги никакого интереса нет?

- Не влезаю в это. Агенты занимаются этим. Я еще не узнавал. Сейчас все мысли были об игре.

- Это лучший сезон в вашей карьере?

- Думаю, да. Столько я еще не забивал.
Теги: Палиенко Крылья Советов Нижний Новгород
Сегодня, 19:56
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