Максим Палиенко: первую игру проиграли с разницей в два мяча, это и сделало результат
Полузащитник "Нижнего Новгорода" Максим Палиенко подвел итоги матча с "Крыльями Советов" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Я не увидел разницы между "Крыльями" и "Нижним Новгородом".
- Ну да. Первую игру проиграли с разницей в два мяча, это и сделало результат. Разницы тоже не заметил. Мы гнули свою линию.
- Стояла задача шагнуть, попытаться или было "попали и попали"?
- С первых игр ставили задачу выйти в РПЛ. Весь сезон работали. Расслабленности не было.
- Когда забили, почувствовали, что можно еще?
- Конечно. Еще и забили в раздевалку. На второй тайм вышли с хорошим настроением. Но не получилось.
- Про себя что можешь сказать? Я вижу, что возмужал, стал настоящим игроком.
- Ну, время идет, мы растем, работаем.
- Поиграв за дубль "Крыльев", тебе предрекали большое будущее.
- Когда вернулся, была достальгия. Все-таки 4-5 лет провел в команде. Хочется сюда возвращаться все чаще и чаще.
- Из Премьер-лиги никакого интереса нет?
- Не влезаю в это. Агенты занимаются этим. Я еще не узнавал. Сейчас все мысли были об игре.
- Это лучший сезон в вашей карьере?
- Думаю, да. Столько я еще не забивал.
- Я не увидел разницы между "Крыльями" и "Нижним Новгородом".
- Ну да. Первую игру проиграли с разницей в два мяча, это и сделало результат. Разницы тоже не заметил. Мы гнули свою линию.
- Стояла задача шагнуть, попытаться или было "попали и попали"?
- С первых игр ставили задачу выйти в РПЛ. Весь сезон работали. Расслабленности не было.
- Когда забили, почувствовали, что можно еще?
- Конечно. Еще и забили в раздевалку. На второй тайм вышли с хорошим настроением. Но не получилось.
- Про себя что можешь сказать? Я вижу, что возмужал, стал настоящим игроком.
- Ну, время идет, мы растем, работаем.
- Поиграв за дубль "Крыльев", тебе предрекали большое будущее.
- Когда вернулся, была достальгия. Все-таки 4-5 лет провел в команде. Хочется сюда возвращаться все чаще и чаще.
- Из Премьер-лиги никакого интереса нет?
- Не влезаю в это. Агенты занимаются этим. Я еще не узнавал. Сейчас все мысли были об игре.
- Это лучший сезон в вашей карьере?
- Думаю, да. Столько я еще не забивал.